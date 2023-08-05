Propuestas para el desarrollo de un «Plan integral de desarrollo turístico para Concepción del Uruguay y su zona de influencia»

El turismo es una actividad que genera rápidamente crecimiento económico y brinda oportunidades para que todos los habitantes de la ciudad puedan realizar emprendimientos vinculados al quehacer turístico. Por ello, es que debe ser una PRIORIDAD el dictado de POLÍTICAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO Concepción del Uruguay y la región.
PROPUESTAS:
01- REFORMA FISCAL: TASA 0 A LAS NUEVAS INVERSIONES EN EL SECTOR DURANTE 2 AÑOS.
02- REDUCCIÓN DE TASAS MUNICIPALES AL 50 % A LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES QUE SERVICIOS DIAS FERIADOS Y FINES DE SEMANA.
03- CRÉDITOS A TASAS SUBSIDIADAS PARA EMPRENDIMIENTOS TURÍSTICOS..
04- FOMENTAR EL TURISMO FLUVIAL EN EL RÍO URUGUAY PARA PROMOVER CONCEPCIÓN DEL URUGUAY COMO UN DESTINOS TURÍSTICO INTERNACIONAL.
05- EXCENCION DEL PAGO DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO A TURISTAS.
06- PROMOVER EL TURISMO HISTÓRICO Y CULTURAL PARA FOMENTAR TURISMO TODO EL AÑO.
07- TRATAMIENTO IMPOSITIVO ESPECIAL PARA INVERSIONES EN HOTELERIA Y GASTRONOMÍA.
08- DECLARAR DE INTERES MUNICIPAL LA ACTIVIDAD TURISTICA.
09- CREACIÓN DEL ENTE MIXTO DE TURISMO INTEGRADO POR REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO Y DE LA ACTIVIDAD HOTELERA Y GASTRONÓMICA PARA CREAR POLÍTICAS DE DESARROLLO.
10- FOMENTAR EL TURISMO RURAL.
11- CAPACITACIÓN PERMANENTE CON ACUERDOS ENTRE MUNICIPALIDAD Y LA CARRERA DE TÉCNICO EN TURISMO.
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