Prisión preventiva para los estafadores de una abuela de Concepción del Uruguay

Todos los hechos delictivos generan rechazo y repudio de la comunidad, pero mucho más aun, cuando estos son cometidos contra personas indefensas o vulnerables, como son nuestros adultos mayores, como ocurriera recientemente cuando dos individuos estafaron y despojaron a una vecina de Concepción del Uruguay de 87 años, de todos sus ahorros.

Este lunes, en audiencia realizada en la OGA, se dispuso la prisión preventiva para los dos individuos que mediante el “Cuento de Tío”, le robaron una importante suma de dinero en pesos y dólares, a esta vecina, causa que lleva adelante la Fiscal María José Labalta.

Se trata de Samuel Miguel de 20 años, misionero domiciliado en Villaguay y Alfredo Castillo de 32 años, domiciliado en Moreno (Buenos Aires), ambos de la comunidad gitana y representados por el abogado penalista, doctor Jair Gay.

Estos individuos están acusado del hecho ocurrido el 15 de agosto pasado, cuando llamaron al teléfono fijo de la víctima haciéndose pasar por un familiar, diciéndole que había que cambiar la plata y que irían a buscarla por intermedio de un empleado del banco, concurriendo momentos más tarde el joven Miguel en un auto junto a Castillo que lo esperó a bordo de un auto Peugeot 207 color negro que presentaba daños en su techo , siendo captado cámaras de la zona cuando se iba con una bolsa llevando la plata.

Las cámaras de seguridad céntricas y las del acceso a la ciudad, sirvieron como elementos de prueba, ya que se ve salir al auto en dirección al oeste, seguido por una camioneta Volkswagen Amarok, yendo a la localidad de San Marcial, donde intentaron deshacerse del Peugeot en un taller, primero para ocultarlo con el pretexto de repararlo y luego con intenciones de venderlo, lo que llamó la atención del mecánico (hoy testigo clave para corroborar que Miguel y Castillo operaron como cómplices de la estafa.

Luego se supo que el auto en el que se movilizaban era robado en Buenos Aires y por eso lo dejaron abandonado en zona rural, donde fuera hallado por la Policía.

Con estos elementos, la Fiscal pudo llegar hasta Villaguay, donde vivía Miguel junto a sus familiares, integrantes de la comunidad gitana, lográndose la detención de ambos, el secuestro de elementos de valor a la causa y dinero en efectivo.

Dada las características del hecho del cual fuera víctima una mujer y de avanzada edad, la posibilidad de fuga o entorpecimiento, ya que los acusados tienen en sus DNI, domicilios en Corrientes y la posibilidad de que sean albergados o cubiertos por su grupo familiar y la misma comunidad, la Fiscalía pidió la prisión preventiva de ambos por 90 días, acusándolos de los delitos de “Estafa y Estelionato”, que puede llevar a una condena de hasta 12 años de prisión.

La Defensa se puso radicalmente al pedido fiscal, asegurando que no hay elementos que incriminen a Castillo en el hecho investigado y señaló que la Fiscalía no cuenta con los requisitos mínimos para solicitar esa medida.

Gay dijo que la fiscal realiza una construcción de elementos que no se encuadran de ninguna manera con los tipos penales y que no aclara en el caso de Catillo el rol que ocupó en ese supuesto delito y que realiza conjeturas y no investiga la realidad de los hechos con elementos objetivos.

El doctor Gay intentó lograr la libertad de su asistido Castillo y la prisión domiciliaria de Miguel, a cuidado de su pareja, pero su argumento, no convenció a la jueza que dispuso los 90 días de prisión preventiva, alojando a ambos en la Comisaría Primera por los primeros 30 días y luego su traslado a alguna Unidad Penal.