Policía infromó operativo por partido entre Gimnasia y Defensores de Belgrano

Con motivo de jugarse este Miércoles 02 de Agosto del corriente, a partir de las 20:30 hs, la 24° fecha del Torneo de Fútbol Federal A, en el estadio “Manuel y Ramón Núñez” de la ciudad de Concepción del Uruguay, el encuentro entre Gimnasia y Esgrima de C. del Uruguay y Defensores de Belgrano, informando mediante la presente los puntos a tener en cuenta por parte de los concurrentes.

 Apertura de las puertas del Estadio 19:30 Hs.-

 Inicio del partido 20:30 Hs.

 Venta de entrada Público Local: Se realizara por las boleterías ubicadas sobre calle Perú.

 Ingreso del Público Local: Accederá hacia las boleterías y estadio, solamente por calle Perú.-

 Venta de entradas Público Visitante: No habrá venta de entradas para el público, solamente tendrán acceso con acreditación protocolar.-

 Ingreso del Público Visitante: las acreditaciones protocolares visitante accederá al estadio por el portón ubicado sobre Avenida 25 de Junio.-

 PÚBLICO LOCAL Y VISITANTE: se hace saber que todo aquel que concurra al estadio deberá hacerlo, además de con entrada respectiva, con su correspondiente *Documento Nacional de Identidad (sin excepción)*ya que se aplicará terminales de control de Tribuna Segura en ambos ingresos. Solamente podrán ingresar sin entradas e informados en planillas de control, los jugadores y cuerpo técnico que disputen el encuentro.

 Cortes de Calle: Se ha dispuesto los siguientes cortes de tránsito:

a) Perú y Lorenzo Sartorio (mano por Perú hacia el Norte).-

b) Antártida Argentina y Lorenzo Sartorio (mano por Lorenzo Sartorio hacia el Oeste)

c) Antártida Argentina y Pablo Lorentz (mano por Pablo Lorentz hacia el Oeste)

d) Santa María de Oro y Pablo Lorentz (mano por Pablo Lorentz hacia el Este)

e) Santa María de Oro y Teniente 1º Ibáñez (mano por Teniente 1º Ibáñez hacia el Este)

f) Santa Teresita y Perú (mano por Perú hacia el Este)

Cabe mencionar que estará cortada solo la circulación vehicular, estando habilitadas dichas arterias para la circulación peatonal, a excepción de los cortes e) y f)¸en los cuales tampoco se puede ingresar de manera peatonal, dado que todos deben hacerlo por calle Perú desde Pablo Lorentz.

 Restricciones y Prohibiciones:

• No se permitirá al público el ingreso de pirotecnia de ningún tipo (sonora, lumínica, humo, etc.).-

• No se permitirá el ingreso de envases de vidrio.-

• No se permitirá el ingreso de banderas que superen las medidas reglamentadas (1,50 x 2,00 Mts.).-

• No se permite el ingreso con papel picado, rollos de papel, etc. (evitar posibles focos ígneos).-

• No se permite el ingreso de paraguas, sombrillas, etc.-

• No se permitirá el ingreso de bebidas alcohólicas.-

• Además se retendrán en el ingreso cualquier elemento que no está detallado con anterioridad pero que pueda constituir un riesgo para la integridad física de los presentes.

 Desconcentración del público: finalizado el encuentro, el público local desconcentrará en primer lugar.-

 Consideraciones Generales:

• La Policía de Entre Ríos contara con la presencia cámaras de seguridad, fijas y móviles, que permitirán el monitoreo y seguimiento del público durante el desarrollo del evento.-

 Pedido Especial: Se solicita al público asistir con antelación para evitar aglomeraciones en los controles de ingreso en el horario de inicio del partido.