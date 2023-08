Otra vez lo mismo: Atropelló a un perro, lo mato y se dio a la fuga (VER VIDEO)

Un hecho que lamentablemente se repite cada vez más seguido, ocurrió este domingo en horas de la mañana, cuando una camioneta (que circulaba a considerable velocidad) atropelló y mató a un perro y su conductor escapó.

Los dueños del can, de nombre Sirius, contaron a 03442 que el siniestro se produjo cerca de las 10:45, en calle Rivadavia casi Suipacha, cuando por la primera de las calles mencionadas, circulaba una camioneta Chevrolet S10, color plateado.

El vehículo arrolló al perro, pasándolo por arriba, sin siquiera amagar a detener la marcha, retirándose inmediatamente, escena que quedó grabada en las cámaras de seguridad, cuyas imágenes fueron enviadas a nuestra Redacción.

“Estamos muy dolidos. No entendemos este tipo de actitudes. Todos podemos cometer un error, pero esto no se justifica. Viendo las imágenes, bien pudo frenar”, dijo la dueña del can que intenta descubrir quien fue.