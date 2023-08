Ley de Alquileres: “Nosotros estamos contentos”, manifestó Armándola

La presidenta del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos, Paula Armándola, se refirió a la media sanción obtenida en Diputados sobre modificaciones en la normativa.

Este miércoles, las modificaciones en la Ley de Alquileres presentadas en la Cámara de Diputados fueron aprobadas con 125 votos positivos, 112 negativos y 3 abstenciones.

Paula Armándola que en la actualidad es presidenta del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos manifestó a APFDigital “estar contenta” de la posibilidad de volver a establecer 2 años de contrato en vez de 3 y actualizar el monto cada 4 meses según un acuerdo entre las inmobiliaria y el inquilino sobre que se va a regir el aumento.

Para dicha actualización podrían utilizarse el índice de precios al consumidor (IPC); el índice de salarios, el índice de precios mayoristas o una combinación de los mismos según las partes acuerden.

Por otra parte, destacó como importante que “esta media sanción no cambia nada porque tiene que pasar a Senadores y después promulgarla” y agregó que si todo ese proceso se concreta, “todos los contratos que se hayan firmado en el marco normativo vigente no serán modificados” ya que la ley no es retroactiva.

Al respecto, Armándola indicó a esta Agencia que se debería analizar si debe ser tratado este año en Senadores al ser un año de elecciones. “Sinceramente no sé si conviene que los mismos legisladores que nos metieron en esto por negociaciones políticas, porque los intereses partidarios difieren de los interés sociales, nos puedan sacar o esperar un par de meses y que los nuevos con la responsabilidad de 4 años nos busquen una solución”, concluyó. (APFDigital)