Lena repudió expresiones antidemocráticas de candidata libertaria

La diputada nacional Gabriela Lena presentó un proyecto de declaración para repudiar las declaraciones de Mariela Weimer, candidata a viceintendente de Ramírez por el partido de Javier Milei, quien tuvo expresiones reivindicatorias de la última dictadura militar y atacando el sistema democrático.

“Cuarenta años después de haber recuperado el sistema y los valores democráticos con el liderazgo del presidente Alfonsín, parece increíble que haya sectores políticos que no solo desmerezcan la importancia de vivir en una república, con leyes e instituciones, sino que además añoren los años en que el Estado se dedicaba a asesinar, secuestrar niños, torturar y crear campos de concentración”, remarcó la legisladora.

“Los argentinos dijimos nunca más a la violencia política, en eso estuvimos de acuerdo y lo pactamos para siempre. Por eso, no podemos permitir que haya sectores políticos que nos retrotraigan a esas épocas oscuras. Ese límite no lo puede pasar la sociedad y hay que dejar en claro que los violentos no tienen lugar en nuestro sistema democrático”, subrayó.

Lena consideró que “quizás esas expresiones surjan de la ignorancia, pero son terriblemente peligrosas en boca de una política que pretende gobernar una ciudad”.

Entre las repudiables declaraciones de Weimer, la candidata se había preguntado: «¿Por qué Alfonsín en vez de darnos 40 años de democracia no nos dio un año de democracia y 40 años de milicos? Estaríamos mejor”.