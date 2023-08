Las urgencias del Lobo salen en la noche del miércoles

Gimnasia recibe esta noche a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo por la fecha 24 de Torneo Federal A de Fútbol. Va desde las 20.30 con arbitraje del tucumano Mauricio Martín.

El Lobo de Marcelo Fuentes tendrá hoy su última chanche para comenzar a sumar pensando en evitar el descenso, ante un rival directo, que saldrá con el mismo objetivo, aunque en busca de estirar la diferencia con el dueño de casa.

El DT y los jugadores saben que estos 90 y pico de minutos serán fundamentales para intentar el milagro de mantener la categoría.

El programa de partidos para hoy es el siguiente

15:30: Independiente (Chivilcoy) vs. DePro

Árbitro: Joaquín Gil (San Pedro) – Asistencias: Joaquín Badano (Saladillo) y Antonella Pajon (Pergamino) – Cuarto árbitro: Daiana Ilari (Chascomús).

19:30: Sportivo Las Parejas vs. El Linqueño (Lincoln)

Árbitros: José Darío Sandoval (Concordia) –Asistentes: Guido Córdoba (Concordia) y Rodrigo Lezcano Garcilano (Victoria) – Cuarto árbitro: Brisa Zapata (Concordia).

20:00: Douglas Haig (Pergamino) vs. Sportivo Belgrano (San Francisco)

Árbitro: Brian Ferreyra (Venado Tuerto) – Asistentes: Marcos Liuzzi (Ayacucho) y Leonel Suárez (San Antonio de Areco) – Cuarto árbitro: Agustín Vegetti (Santa Fe).

20:30: Gimnasia y Esgrima vs. Defensores Belgrano (Villa Ramallo)

Árbitro: Mauricio Martín (Tucumán) – Asistentes: Leila Argañaraz (Tucumán) y José Ponce (Tucumán) – Cuarto árbitro: Rodrigo Ballestero (Tucumán).