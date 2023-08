La UNER y la Facultad de Ciencias de la Salud festejaron con un gran maratón

Cerca de 500 corredores largaron el maratón por los 40 años de la Facultad de Ciencias de la Salud y los 50 años de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). Se largó desde la Facultad con paso por la sede del rectorado de UNER, frente a Plaza Ramírez, para culminar nuevamente en la Facultad. En damas la victoria en 8K fue para Rosa Enrique de Lucas González mientras que en varones el uruguayo de Young, Fabián Bertullo, cruzó en primer lugar.

Se recibieron una gran cantidad de alimentos no perecederos que serán repartidos entre semana por la Facultad de Concepción.

Las principales posiciones fueron las siguientes

General 8k

Damas

1°) Rosa Enrique (Lucas González)

2°) Pilar Ríos (C. del Uruguay)

3°) Tatiana Díaz (C. del Uruguay)

4°) Cinthia Martínez (Fray Bentos)

5°) Norma Alusto (C. del Uruguay)

6°) Viviana Villabona (Gualeguay)

7°) Gisela Cousillas (C. del Uruguay)

8°) Ana Windecker (Villaguay)

9°) Carla Follonier (C. del Uruguay)

10°) Ana Villa (Paysandú).

Varones

1- Fabián Bertullo (Young)

2- Luis María Videla (Gualeguay)

3- Maximiliano Ilarza (C. del Uruguay)

4- Augusto Malvicino (Gualeguaychú)

5- Daniel Bernigaud (Gualeguaychú)

6- Jorge Pérez Romero (C. del Uruguay)

7- Ricardo Oscar Martínez (Urdinarrain)

8- Manuel García (C del Uruguay)

9- José Francisco Balestra (C. del U.)

10- Joaquín Chanseaud (Villa Elisa)

General 4 k

Damas

1- Sabrina Morabes (C. del Uruguay), 18:17

2- Cindy Tocoronte (Young), 19:33

3- Valentina Domínguez (C. del Uruguay), 21:04

Varones

1- Fernando Moreira (Goya), 15:23

2- Facundo Pereira (C. del Uruguay), 15:51

3- Fabián Korenchuk (Villa Elisa), 16:08