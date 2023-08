Increíble: Se robaron los cables del puente Rosario-Victoria

Un hecho verdaderamente llamativo y no menos increíble se produjo en el Complejo Rosario Victoria, cuando delincuentes se llevaron un importante tramo de cables de la instalación eléctrica en la estructura sobre el río Paraná.

La concesionaria vial del puente detectó una falla eléctrica y al convocar a un electricista para que revise la instalación, se comprobó que se había producido un robo.

Mariano Bradanini, vocero de la empresa Caminos del Río Uruguay, confirmó que el tramo robado está en la estructura principal del puente, sobre el río Paraná.

«Esto ocurre desde hace varias semanas, el primero grave a finales de junio, luego a mediados de julio hubo otro y en estos últimos días se llevaron el cable madre, que lleva la electricidad desde Rosario hacia el puente», explicó Bradanini.

«Todo el puente y la estación de peaje está sin luz y están trabajando al 10 por ciento de su capacidad», agregó el vocero de la empresa concesionaria del puente.

«Se trata de una rama de instalaciones eléctricas instaladas en los tableros del puente, además hubo robos en una oficina. El cable madre viene desde el ingreso del puente hasta la estación de peaje».

Además, el vocero confió: «Sabemos que hubo gente apresada y luego liberada, no sabría decirte si son los mismos que robaron antes».

En tanto, confirmó que hay presencia permanentemente de Gendarmería, pero no habrían detectado la presencia de los delincuentes. También hay cámaras de seguridad del peaje.

«Urge la necesidad de saber que no va a volver a pasar en los próximos días porque es muy costoso», cerró Bradanini.

Fuente La Primera de la Tarde de Radio 2