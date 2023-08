Guillermo Vazquez visitó Santa Clara

Concurrí por la mañana a visitar la zona Noroeste de la Histórica, junto a la Precandidata a Viceintendente Carmen Antelo y las precandidatas a Concejales Leonor Boujon y Angélica Chela Villarreal. En el corazón de esta barriada densamente poblada encontramos esta Institución, que este viernes 11 de Agosto cumple 40 años al servicio de la comunidad; allí fuimos recibidos por la Directora del Instituto de la Menor Santa Clara de Asís Liliana Ferreyra, la Directora de la Unidad Educativa de Nivel Inicial Nº 126 María Cettour y por parte de la Comisión Directiva Raquel Valori y Gabriela Sigot. En una amena recorrida por el lugar pudimos conocer los avances de la ardua tarea que desempeñan en los distintos niveles que poseen: la Sala de 3 y 4 años, el Hogar, el Apoyo escolar y Talleres que dependen del turno vespertino; abarcando desde la niñez a la adultez. Expresaron que son varias generaciones que se encuentran en la misma Institución; las madres han concurrido cuando eran niñas y ahora envían a sus hijas al Jardín de Infantes por la mañana y cursan a la tarde los talleres a los que se puede concurrir desde los 16 años.

Es de destacar la tarea de su Comisión Directiva, que incansablemente trabaja en pos de hacer del lugar un centro educativo y de contención, sin bajar los brazos ante una realidad que presenta muchos desafíos; siempre pensando en ampliar el establecimiento para las 145 alumnas, que reciben el servicio de comedor y concurren en el horario matutino y a las que se les suma 129 alumnos de los Talleres en horario vespertino, lo que nos da un número de 274 alumnos diariamente, que comparten el espacio entre la mañana y la tarde.

Por la tarde regresamos a la Institución y nos abrió la puerta la Directora de la ESCUELA DE CAPACITACIÓN LABORAL PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL Nº 150 “SANTA CLARA DE ASÍS”, Victoria Andisco y su Secretaria suplente Fernanda Gavet, que trabajan en horario vespertino. Allí pudimos apreciar su tarea educativa y los diez perfiles de Capacitación Laboral para la formación Profesional entre los que se encuentran Administrador/a de Redes Sociales; Asistente en Belleza Integral; Auxiliar en Decoración de Interiores; Auxiliar en Pintura y Manualidades; Ayudante de Cocina; Cocinero/a; Modelador/a de Porcelana en Frío; Modisto/a; Peluquero/a y Tejedor/a Manual. En todos los Talleres se dicta Formación para el Trabajo, materia que está orientada de acuerdo a la salida labora de cada Taller y su campo de acción; brindando a los alumnos herramientas de inserción en el mercado laboral y para aquellos que no han terminado su escolaridad se encuentra la posibilidad de hacerlo mediante el Proyecto Terminalidad Primaria.

No queda más que apreciar la potencialidad de las cualidades de cada alumno y cuanto colabora el establecimiento en su formación al brindarle herramientas para un futuro mejor. Es para imitar esta noble tarea y felicitar a la Institución por su 40 Aniversario

Concepción del Uruguay aprecia y valora su encomiable tarea no solo educativa sino en valores, protección y cuidado de la Niñez y la contención de la comunidad