El personal policial de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial continua trabajando intensamente en las rutas entrerrianas

Dando detalles del trabajo continuo que realiza el personal de la Dirección de Prevención y seguridad Vial, desde la Policía se informó que el día lunes, en la madrugada sobre el Puesto caminero Pasó Cerrito, ubicado sobre ruta Nacional 14, se controló un vehículo Toyota modelo Etios que ingresaba a la provincia, cuyo conductor presentó la documentación donde no constaba como titular del vehículo.

Por este motivo realizaron las consultas respectivas en los sistemas nacionales dando como resultado que para ese rodado pesaba un pedido de secuestro por el delito de Robo Automotor, de fecha 09/06/2021 solicitado por la Unidad Fiscal N° 12 del partido de Quilmes Buenos Aires, por tal motivo se puso en conocimiento a las autoridades judiciales de la jurisdicción de donde ordenaron el secuestro del vehículo y la identificación del conductor que quedo supeditado a las actuaciones

Siendo las 15:00 en el Puesto Caminero Victoria, se detuvo la marca de vehículo que se disponía a ingresar a la provincia, tratándose de uno marca Renault Duster, el cual era conducido por un ciudadano de esta provincia de Entre Ríos, al momento de presentar la documentación y no tratarse del titular registral se procedió a consultar en los sistemas Federales Policiales, donde el mismo arroja con Pedido de Secuestro del 01/10/2012 Solicitado por la Policía Federal por el Delito de Robo a Mano Armada. Ante tal situación y luego de corroborar la información se comunicó vía telefónica lo sucedido al Fiscal en turno de Victoria quien dispuso el formal Secuestro del vehículo y que el conductor sea identificado correctamente, quedando supeditado a la causa.

Más tarde personal del Puesto Diamante encontrándose en Ruta Provincial 11, detuvo la marcha de una grúa – auxilio trasladando una camioneta FORD F100 Pick Up la que se procedió a controlar los datos según constaban en la cedula de identificación es así que el verificador policial observo una incongruencia con los estampados numéricos de su chasis y motor con los detallados en el documento del vehículo, Por tal motivo la autoridad Judicial dispuso el secuestro de la camioneta.

El día martes, en horas de la tarde en el sur de la provincia personal del Puesto Caminero Brazo Largo controlo un motovehiculo que ingresaba desde Bs. As. siendo marca CORVEN, modelo DOMINAR D400, conducida por una persona mayor de edad, domiciliada en la localidad de Paso de los Libres Provincia de Corrientes, a quien se le solicito la documentación correspondiente para circular, al no posee Cédula de Identificación Vehicular, se procedio al control de sus numeraciones y se observo que poseía otro dominio colocado siendo su dominio correspondiente con pedido de secuestro ACTIVO por sistema SIFCOP de fecha 28/07/2023 por el delito de HURTO AGRAVADO, solicitado por la UFI N 10 San Martin, Bs. As. Con esta información se comunica vía telefónica lo sucedido a la Fiscalía de Villa Paranacito, de donde dispusieron el formal secuestro del rodado y documentación, respecto al conductor fue identificado y por disposición judicial quedo supeditado al delito de Encubrimiento.

En el mismo Puesto Caminero Brazo Largo en horas de la tarde del miércoles, se controló un vehículo marca RENAULT, modelo KANGOO CONFORT, conducido por una persona mayor de edad domiciliada en la Provincia de Entre Ríos, quien presento la documentación correspondiente para circular, por lo que se consultó en las base de dato de SIFCOP arrojando pedido de secuestro Activo por DEFRAUDACION solicitado por la UFI de Escobar, Bs. As., la autoridad judicial dispuso el formal secuestro del vehículo y documentación, en lo que respecta al conductor fue identificado y quedo supeditado al delito de Encubrimiento.

En el Puesto Caminero Túnel siendo casi la medianoche, se detuvo la marcha de un camión que traicionaba un carretón, con dos tractores de carretera como carga, el mismo con intenciones de retirarse de nuestra Provincia, en el control de documentación de estos vehículos transportados marca SCANIA modelo G420 A4x2,resulto luego de las consultas que pesa un pedido re SECUESTRO ACTIVO de fecha 13/12/22, solicitado por la Policía de Santa Fe, Unidad Regional 20 D.S.A., con estos informes se le comunico a Fiscalía de Investigación y Litigación, desde donde se dispuso el secuestro del Camión SCANIA, modelo G420 A4x2 que transportaba y el inicio de las actuaciones de rigor.