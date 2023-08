El Gobierno Nacional inaugura en INTI la primera planta pública para la innovación en producción farmacéutica

La puesta en marcha de la planta, que funcionará en el INTI, impulsará el desarrollo y la innovación en el sector farmoquímico y farmacéutico, y promoverá tanto la sustitución de importaciones como la exportación de nuevos productos. El proyecto apunta a un mercado que a nivel global significa más de USD 22.000 millones al año.

“Es una alegría enorme estar acá y escuchar decir ‘Estado presente’, ‘Estado eficiente’, ‘articulación público-privada’, ‘ciencia’, ‘innovación’, ‘desarrollo productivo’, ‘salud’, porque son palabras denostadas y subestimadas por algunos, que con esta inauguración venimos a poner en valor”, destacó Vizzotti, y afirmó: “Esto es un beneficio para la gente y este Gobierno lo ha tenido como prioridad por lo que nos da muchísimo orgullo poder compartir con las y los trabajadores, y con todas las áreas científicas y privadas este gran momento para tomar fuerza, seguir creciendo y no dar ni un paso atrás”.

Por último, Vizzotti celebró “la articulación y la inversión de tantos sectores del Estado para promover el crecimiento de las provincias y generar acciones concretas con inversiones estratégicas”.

Por su parte, el ministro de Ciencia felicitó el logro y reflexionó: “Cómo entender a aquellos que agreden al CONICET y piden cerrarlo. Hoy vinimos a inaugurar una planta y hace cinco años estábamos defendiendo a los cientos de trabajadores/as que eran despedidos -en mi rol de diputado nacional-. Esa es la diferencia. Estar adentro o afuera. La pregunta es dónde quiere estar Argentina. Es irracional querer cerrar el CONICET y la ciencia en la Argentina. Es un debate que tiene mucho tiempo en nuestro país. El mismo que tenía Sarmiento cuando debatía sobre la creación del Observatorio Astronómico en Córdoba y la oposición argumentaba que el país era muy pobre para invertir en eso. Los candidatos que se presentan hoy reeditan discusiones del año 1884, que perdieron porque se eligió otro camino, y por eso tienen resonancia”.

“Es fundamental retomar los debates de qué Argentina queremos. Hoy en esta inauguración estamos reflejando el modelo de país que pretendemos”, cuestionó Filmus.

“Esta planta es un orgullo no solo para el INTI sino para la industria farmacéutica argentina que se posiciona en el mundo como una de las empresas de vanguardia y nos ratifica que nuestro país está en el umbral de un proyecto de desarrollo al que no vamos a renunciar”, afirmó Mendiguren, y destacó: “Lo que hoy estamos haciendo acá es mostrar que Argentina está en la avanzada tecnológica, porque el futuro ya llegó. Aspiramos a tener una industria farmacéutica que avance al mundo y no recibir productos terminados y tecnología que se desarrolla en otros países”.

Mendiguren también destacó la articulación público-privada y la “decisión política” de acompañar con más financiamiento y política públicas al INTI: “A este modelo lo tenemos que defender con orgullo porque los que tenemos claro un proyecto de desarrollo nacional no dudamos del rol estratégico del INTI en la industria argentina”, subrayó.

La construcción de esta nueva planta piloto para la producción de ingredientes farmaceúticos comenzó a realizarse en 2021 con una inversión conjunta en infraestructura y equipamiento de más de 2,5 millones de dólares, financiada por la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación y los ministerios de Salud y de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Con esta inversión se busca garantizar la disponibilidad de insumos claves para especialidades medicinales estratégicas para la salud pública e impulsar el desarrollo de insumos y proveedores para la industria farmoquímica. Con la operatividad de esta planta se sustituirán importaciones de los IFAs de origen extranjero en la industria local que utiliza en más del 90% de su producción.

La nueva planta cuenta con capacidad instalada para realizar procesos de síntesis química en una escala de hasta 160 litros que permitirá realizar producciones de medicamentos de alto valor económico y sanitario. Operará en condiciones de Buenas Prácticas de Manufactura y se encontrará habilitada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT).

Estas capacidades facilitarán la colaboración con el Sistema Científico Nacional para potenciar las oportunidades de transferencia de sus desarrollos a través del escalado de procesos y la producción de lotes de compuestos, candidatos a nuevos fármacos destinados a investigaciones clínicas.

“La inauguración de este establecimiento es una gran noticia para nuestra soberanía sanitaria porque nos permitirá reducir la importación de IFAs, que actualmente provienen mayoritariamente de China e India. La independencia en este sector es estratégica, para garantizar el acceso a los medicamentos y evitar situaciones de desabastecimiento como las que atravesamos a nivel mundial durante la pandemia de COVID-19”, destacó la presidenta del INTI, Sandra Mayol.

Por su parte, la gerenta de Desarrollo Tecnológico e Innovación de INTI, Julieta Comín, destacó que esta será la primera planta piloto pública que “permitirá potenciar el desarrollo del sector a través de la transferencia tecnológica de procesos y productos a las empresas dedicadas a la producción de medicamentos en Argentina, profundizando de esta forma la sinergia entre lo público y privado. Además, contribuirá a la innovación de desarrollo de nuevas drogas abasteciendo los estudios clínicos de los candidatos a nuevos medicamentos”.

En el marco del apoyo del gobierno nacional al sistema científico-tecnológico, se ha podido recuperar todo el potencial del INTI y avanzar en temas estratégicos que impactan positivamente en el desarrollo productivo. El desafío se centra en transferir estas capacidades para aportar al agregado de valor a nivel federal y una mayor igualdad de oportunidades en todo el país.

En el encuentro, que se realizó en el Parque Tecnológico Miguelete (PTM) sede del INTI en la localidad de San Martín, también participaron la presidenta de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, Analía Allemand; el presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, Fernando Peirano; y la subsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica, Natalia Grinbat.