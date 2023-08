Convocatoria abierta para Becas Fullbright

Desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la Universidad de Concepción del Uruguay acercamos las distintas propuestas de becas que propone Fullbright.

Actualmente se encuentra abierta la convocatoria a:

• Becas de investigación Fulbright-Ministerio de Educación de la Nación.

• Becas para Asistentes de idioma Fulbright-Ministerio de Educación de la Nación.

• Seminario para Estudiantes Universitarios (Study of the U.S Institute for Student Leaders)

Fulbright es un programa de ayudas patrocinado por la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Tiene por objeto construir lazos duraderos, evitar los conflictos y contribuir a que la gente de distintos países pueda trabajar conjuntamente hacia objetivos comunes gracias a sus exclusivos programas de intercambio cultural y educativo internacional.

Para recibir más información sobre las becas o enviar las postulaciones: https://fulbright.edu.ar/ course-category/abiertas/