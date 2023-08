Comunicado de la Policía para las PASO

La Jefatura de Policía Departamental Uruguay, hace saber a la comunidad, algunos detalles a tener en cuenta para estas elecciones a llevarse a cabo el próximo 13 de Agosto de 2023.

Donde se extenderán certificados por la NO emisión de sufragio?

Desde el inicio al cierre de los comicios -8:00 hs a 18:00 hs-, se extenderán los certificados en los lugares que a continuación se detallan:

 Jefatura Departamental Uruguay.-

Domicilio: San Martin Nº 713.-

 Comisaria Primera.-

Domicilio: Boulevard Díaz Vélez Nº 630.-

 Comisaria Segunda.-

Domicilio: Boulevard Sansoni Nº 2191.-

 Comisaria Tercera:

Domicilio: Agustín Magaldi Nº 76.-

 Comisaria Cuarta:

Domicilio: Sarmiento y Despertar del Obrero.-

Así mismo se encuentran habilitadas para dicho fin todas las dependencias policiales del interior del departamento Uruguay.-

Motivos por el cual se extienden los certificados:

• Por encontrarse a más de quinientos kilómetros del lugar donde deban votar.-

• Por razones de salud justificadas con certificado médico.-

• Por no coincidir los datos personales en el padrón electoral.-

• Por no figurar en el padrón electoral.-

• Por no poseer el documento nacional de identidad.-

En el mismo sentido se le recuerda a la población las prohibiciones a tener en cuenta establecidas en Ley Nº 19.945, Artículo Nº 71:

• Los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral, durante su desarrollo y hasta pasada tres horas de ser clausurado.-

• La venta de cualquier clase de bebidas alcohólicas, desde doce horas antes y hasta transcurridas tres horas del cierre del comicio.-

• Ofrecer o entregar a los electores boletas de sufragio dentro de un radio de ochenta metros de las mesas receptoras de votos, contados sobre la calzada, calle o camino.-

• A los electores, la portación de armas, el uso de banderas, divisas u otros distintivos durante el día de la elección, hasta tres horas después de finalizada.-

• La apertura de organismos partidarios dentro de un radio de ochenta metros del lugar en que se instalen mesas receptoras de votos.-

• Publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado de la elección durante la realización del comicios y hasta tres horas después de su cierre.