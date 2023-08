Columna de Astronomía. Voyager II y el albedo de los cuerpos celestes

Como recordará estimado lector de la columna, el domingo pasado tocamos el tema de la sonda Voyager (ver https://03442.com.ar/2023/08/columna-de-astronomia-voyager-2-sin-comunicacion-con-nuestro-planeta/) ya que por un comando erróneo enviado a la sonda desde la Tierra se había perdido comunicación con ella.

Al final contábamos que se había detectado una pequeña señal y se intentaría “gritarle” a la sonda para que se reinicie.

Bien, el 4 de agosto NASA actualizó la información con lo siguiente: “NASA ha restablecido las comunicaciones completas con la Voyager II.

La instalación de la Red de Espacio Profundo de la agencia en Canberra, Australia, envió el equivalente a un «grito» interestelar a más de 19 900 millones de kilómetros a la Voyager II, instruyendo a la nave espacial para que se reoriente y vuelva su antena a la Tierra. Con un tiempo de luz unidireccional de 18.5 horas para que el comando llegara a la Voyager, los controladores de la misión tardaron 37 horas en saber si el comando funcionaba. A las 12:29 am East Day Time del 4 de agosto, la nave espacial comenzó a enviar datos científicos y de telemetría, lo que indica que está operando normalmente y que permanece en su trayectoria esperada.”

Toda una proeza de ingenieria !!, hagamos unas comparaciones: ¿ cuántos de Uds. tienen un radioreceptor construído a mediados de 1970 ?? es de imaginar que unos pocos lectores tendrán por ahí alguna “7 mares”, “Carina”, “Superplatino” y ahora ¿ cuántas de éstas radios funcionan como cuando la compraron ???.

Bien, la comparación con el equipamiento de Voyager es válida: una sonda construída en 1975, con tecnología de punta (en su época), funcionando por 46 años en el ambiente más hostil posible, aún tiene una sensibilidad que permite que reaccione a una señal que proviene a 18.5 horas-luz de distancia y con la antena desviada 2 grados lo que significa que está apuntando 690 millones de kilómetros al costado de la Tierra.

Una verdadera proeza de ingeniería son éstos artefactos.

Ya que estamos con Voyager, sigamos con ella. Como comentamos la semana pasada, la Voyager II tomó la famosa foto de la Tierra desde una distancia de más de 6 000 millones de kilómetros, la que se llamó “Un punto azul pálido”, la que reproducimos nuevamente a continuación:

Seguramente, llama la atención la nitidez del punto azul pálido, que es la Tierra a más de 6 000 millones de kilómetros.

Bien, hay un parámetro que mide la cantidad de luz que refleja un cuerpo, éste parámetro se llama “albedo”.

En el caso de la Tierra, el albedo es de 0.3, quiere decir que nuestro planeta refleja el 30% de la luz que recibe del Sol, se considera un albedo alto.

En el caso de Venus (recuerde, actualmente es la “estrella del atardecer”, la primer estrella en aparecer en el Oeste al ocultarse el Sol) el albedo es de 0.6 o sea que refleja el 60% de la luz que recibe del Sol. Ésto es así pues Venus está totalmente cubierto de nubes, las nubes de color blanquecino reflejan mucho más la luz que el suelo.

En el caso de nuestra Luna, el albedo es del 0.07 es decir, la Luna refleja solamente el 7% de la luz que recibe del Sol, muy poquito es lo que refleja, entonces….¿ porqué la vemos tan blanca y brillante ??. Por el contraste con el cielo oscuro. Solamente éso. Según los astronautas que estuvieron en la Luna, el color del suelo lunar es un gris oscuro, por éso, refleja tan poco y también ello ayuda a que en los lugares que reciben luz solar directa las temperaturas sean muy altas, llegando a 350° centígrados !!

Es de preguntarse ¿ cómo se mide el albedo de la Tierra ??, si hay que medirlo “desde afuera de la Tierra”, desde los años 90 se empezó a medir desde el espacio con satélites como ERBE y CERES, cuyas estimaciones se realizan con medidas absolutas que pueden verse afectadas por la degradación de la instrumentación en el ambiente espacial.

Sin embargo, otra forma complementaria de medir la reflectancia y que no sufre errores de calibración al ser una medida relativa, es desde la superficie terrestre, mediante telescopios que observen la denominada luz cenicienta (la luz que refleja la Tierra hacia la parte nocturna del disco lunar).

Así que el albedo terrestre se mide con satélites que tienen instrumental adecuado y utilizando la luz que permite ver la parte oscura de la Luna cuando está en creciente ó en menguante, ésa luz es originada por el albedo de la Tierra.

Interesante, ¿ no ?

Actividades:

El próximo domingo, 20 de agosto es el “Día del Niño”, estaremos plantando telescopios en el CIC de Colonia “Los Ceibos”, en el km. 105.4 de la ruta 14 para que todos los niños tengan la experiencia de mirar por un telescopio y conocer algo que no es habitual.

Así que el domingo 20 desde las 14:30 horas están invitados a participar de la celebración del “Día del Niño” en “Colonia los Ceibos” !!

Los esperamos !!!

Como siempre, invitamos a seguirnos a través de nuestras redes para estar al tanto de las actividades referentes a esta hermosa ciencia; en face: astroamigos Concepción del Uruguay y en insta astroamigos_cdelu.

Hasta la semana que viene !