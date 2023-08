Bordet: “Para transformar la realidad de esta provincia hay que conocerla”

“Para transformar la realidad de esta provincia hay que conocerla”, afirmó el gobernador, y precandidato a diputado nacional, Gustavo Bordet durante la conferencia que brindó junto al intendente de Paraná, y precandidato a la gobernación por Más para Entre Ríos, Adán Bahl. Fue en el ciclo Entre Ríos 2023: perspectivas de gobierno.

Bordet y Bahl asistieron a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos en compañía de la precandidata a viegobernadora, Claudia Monjo. Fueron recibidos por el decano Sebastián Pérez, quien moderó el encuentro.

El mandatario provincial, y precandidato a Diputado Nacional, elaboró una descripción detallada de la solidez y el ordenamiento fiscal y financiero que logró en la provincia en los últimos ocho años; se refirió a los pilares del desarrollo que dejará para el futuro de Entre Ríos; y sostuvo que para “ir por lo que falta”, es necesario dar “un salto de calidad”, para lo cual “la persona indicada es Adán Bahl”. A su vez, el precandidato a gobernador por Más Para Entre Ríos habló de la “oportunidad histórica” que tiene Entre Ríos.

Ejes para el desarrollo

“Como todos quienes vivimos, trabajamos, estudiamos y ejercemos nuestras profesiones en la provincia conocemos las particularidades de Entre Ríos”, empezó el mandatario. Recordó que, cuando le tocó asumir como gobernador, hace ocho años atrás, «planteamos una matriz productiva basada en tres ejes: habilitar nuestros puertos, porque no teníamos ningún puerto operativo y hoy estamos exportando a distintos países del mundo; desarrollar la infraestructura energética para garantizar una mejor estructura de costos en la producción; y el tercer elemento tenía que ver con la mejora de nuestras rutas y caminos productivos”.

Entre las obras que menciono se encuentra el cierre energético del norte entrerriano, y “el gasoducto que une los dos troncales, es decir el que va paralelo a la 127 y el que va paralelo a la ruta 14, que ya lleva un 70 por ciento de avance”. “Digo esto porque un candidato a presidente, desprevenidamente, sostuvo que era una vergüenza que no haya gas natural en Entre Ríos. Lo cual deja a las claras que es importante informarse para no subestimar a los entrerrianos”, apuntó Bordet.

Por otra parte, se refirió al gobierno nacional de Macri y Frigerio, y recordó que en ese periodo “sufrimos la paralización de la obra durante cuatro años”. “Y no estoy aquí para echar culpas, pero es oportuno decir que cuando no hubo acompañamiento del gobierno nacional, muchas obras se paralizaron, no se continuaron y otras se abandonaron», indicó.

Teniendo en cuenta ese contexto nacional, el mandatario remarcó que “llevó tiempo ordenar, poner en marcha, e imprimir más calidad de gestión. Pero cuando logramos esos primeros objetivos avanzamos hacia políticas para promover el desarrollo productivo, el comercio local, la creación de puestos de trabajo y la educación”.

“Necesitábamos que la provincia tenga orden, previsibilidad, que haya seguridad jurídica; que nos posibilite tener un saneamiento en nuestras cuentas de manera tal que la inversión pública que se realiza a través de las acciones de gobierno tenga el respaldo que se necesita”, explicó Bordet.

“Hay que vivir y trabajar en Entre Ríos”

Por último, el mandatario recordó que durante su gestión se produjo un “decrecimiento vegetativo de la planta de personal del Estado, en un promedio de entre 1,5 y 2 por ciento por año. Sin echar a nadie ni tomar medidas restrictivas del empleo. Solo dejando de cubrir vacantes que se producían en lugares que no eran esenciales para los servicios públicos».

«Por ahí escucho decir sobre el empleo público. Quiero decirles que el empleo público también son 50.000 docentes. ¿Quieren echar a docentes? También son más de 15.000 agentes de Salud. ¿Quieren echar enfermeros, enfermeras. El empleo público incluye más de 15.000 agentes de las fuerzas de seguridad y del Servicio Penitenciario. Si sumamos, ya tenemos 80.000 empleos. ¿Cuántos son los empleados públicos totales de la provincia? Son 89.000”, enumeró Bordet.

En esa línea, remarcó que «no hace falta sacar muchas cuentas para saber cuál es la realidad. Lo que sucede es que para entenderla, para transformar esta provincia hay que conocerla. Hay que vivir y trabajar en Entre Ríos».

Una oportunidad histórica

El precandidato a gobernador, Adán Bahl, destacó que «Entre Ríos está ante una oportunidad histórica. El mundo necesita lo que nuestra provincia produce: talento, alimento y conocimiento. No podemos improvisar. Tenemos un plan y sabemos cómo convertir esta oportunidad en crecimiento para la provincia y trabajo para los entrerrianos”.

El actual intendente de Paraná explicó que «nuestro proyecto de provincia es una en la que los jóvenes se puedan estudiar y trabaja acá, cerca de los suyos, sin necesidad de emigrar por falta de oportunidades. Para eso hay que acompañar a las universidades y generar empleo. Y al empleo lo crean los que producen. Por eso vamos a trabajar conjuntamente sector académico, privado y público».

En este marco, aseguró que «el trabajo con las universidades es clave”, y apuntó que “el sector académico tiene que tener un lugar protagónico en el diseño de las políticas pública. Eso es lo que hicimos en Paraná y lo que vamos a hacer en provincia si los entrerrianos nos eligen. Distrito del Conocimiento, Marca Paraná, Escuela de Oficios, el plan turístico, todas políticas que desarrollamos junto a las universidades y que crearon empleos para nuestros gurises».

Para finalizar, Bahl resaltó que «la educación es prioridad, porque significa desarrollo para Entre Ríos y oportunidades para nuestros gurises. Para dar el salto de calidad que posicione a Entre Ríos dentro del país, necesitamos profesionales. Siempre nos van encontrar acompañando la educación, sobre todo desde el punto de vista de la producción y el trabajo”.