Bisogni cerró su campaña centrado en mayor seguridad y más empleo para la ciudad

A pocas horas de las elecciones, Marcelo Bisogni, precandidato a Intendente por la Lista 23, brindó un panorama de sus propuestas de cara a las próximas elecciones primarias del 13 de agosto, confirmando los ejes principales de su propuesta.

“No hay grandes secretos para hacer un buen gobierno, y nosotros ya lo hemos demostrado con hechos. Todo se centra en devolverle la confianza a la gente cumpliendo los compromisos que hicimos cara a cara en todos los barrios. Y eso se demuestra gobernando, como lo hicimos nosotros durante las dos gestiones, con obras concretas en toda la ciudad, no con discursos. Hoy nuestro compromiso también pasa fuertemente por devolverle la tranquilidad a los vecinos, para que puedan salir a la calle a trabajar, a caminar, a estudiar, sin el temor de la inseguridad que hoy está latente en cualquier lugar de la ciudad. Para eso es fundamental generar más trabajo, porque el trabajo dignifica, genera nuevas oportunidades, y no deja tiempo más que para pensar en el futuro. Ése es el eje de una ciudad pensada para crecer. Tenemos que respaldar a los industriales, a los productores, a los comerciantes, a los emprendedores, porque ahí está la base del trabajo genuino”, destacó Bisogni, en diálogo con La Calle, sobre su visión de la ciudad que viene.

También, en materia de seguridad, remarcó que “la idea central es incorporar el 911 al sistema de seguridad de la ciudad y, para ello, desde el municipio vamos a crear un Centro de Monitoreo propio, complementando el que tiene en marcha la Policía de Entre Ríos para sumar herramientas de prevención, como así también vamos a fortalecer el Concejo de Seguridad Municipal, convocando nuevamente a la Justicia, a todas las fuerzas de seguridad, y a las instituciones de la ciudad que quieran sumarse, porque la seguridad es un problema integral, donde la Municipalidad tiene responsabilidades y debe asumirlas para garantizar la tranquilidad de los vecinos”.

Marcelo Bisogni es el único intendente de Concepción del Uruguay reelecto de forma consecutiva, lo que lo llevó a tener una gestión de ocho años, entre 2003 y 2011.

“Recibimos una ciudad que venía de sufrir la tremenda crisis del 2001, con miles de vecinos nuestros sobreviviendo con planes Trabajar, prácticamente sin dinero en las arcas municipales y con los servicios al borde del colapso. Teníamos las cuentas municipales embargadas por los juicios, junto con el edificio del Centro Cívico y la Escuela Granja, también embargadas, un basural a cielo abierto incendiado, y la amenaza latente de saqueos en cada diciembre. No fue sencillo recuperar la ciudad y devolverle la autoestima a los uruguayenses. Pero lo hicimos. Y si lo hicimos en aquella situación, cómo no lo vamos a hacer ahora”, remarcó el precandidato.

Participación, viviendas y servicios

Consultado sobre su experiencia de gobierno, Bisogni puntualizó que “no somos improvisados, tenemos la experiencia, y sabemos que un buen gobierno se hace junto a la gente, escuchando, dando participación, respondiendo a las demandas y fijando prioridades. Desde 2003 a 2011 respondimos con hechos, no con palabras. Ahí está la Defensa Sur contra las inundaciones, el Plan Maestro de Agua, el Predio Multieventos, el nuevo Circuito Municipal, la creación del Comité Hidrovía para reactivar el puerto, creamos el Presupuesto Participativo, que generó obras en todos los barrios, y muchísimas cosas más que parece que hubieran surgido por arte de magia. Pero todo eso fue gestión junto a los vecinos, reuniones, discusiones y acuerdos para lograr lo que buscamos. Y es eso lo que volvemos a proponer, obras que realmente necesita la ciudad para crecer y proyectarnos como una de las mejores ciudades de la provincia”, detalló.

Uno de los puntos destacados sobre las necesidades marcadas por la gente en Concepción del Uruguay sigue siendo la falta de viviendas.

Consultado en este sentido, Bisogni puntualizó que “a lo largo de estos años en que hemos estado al frente del IAPV hemos logrado hacer realidad el sueño de la casa propia a miles de familias en toda la provincia. Es hora de utilizar todas las herramientas que hay disponibles en la Nación y en la Provincia, para crear nuestros propios planes de viviendas en Concepción del Uruguay. Y lo vamos a hacer con la creación de un Banco de Tierras Municipal que nos permita construir casas con planes especiales para los uruguayenses que sueñan con su casa propia. Hay formas de financiarlas de acuerdo a cada familia, están los planes disponibles y ésa será una de nuestras primeras medidas de gobierno”.

Respecto del déficit en los servicios que presta el municipio a sus vecinos, el precandidato de la Lista 23 detalló que “desde el mes de febrero estamos recorriendo todos los barrios y hemos visto y comprobado la situación. Tenemos que llegar con agua y con cloacas a toda la ciudad. Concepción del Uruguay ha crecido muchísimo, y sigue expandiéndose. Hay decenas de loteos con vecinos que han accedido a su terreno y no disponen de los servicios. Como también hay vecinos instalados que reclaman desde hace años y todos merecen una respuesta definitiva. Esto es parte de las respuestas que exige una planificación urbana que demanda obras reales”, remarcó Bisogni.

Las prioridades en turismo

Categórico sobre el tema, Bisogni remarcó que “somos una ciudad turística, y el turismo se impulsa desde el gobierno apoyando al sector privado, con inversiones en infraestructura, con beneficios para quienes quieren sumar servicios de alojamiento, gastronomía, entretenimiento. Nosotros sabemos como hacerlo. En nuestra gestión trabajamos para que se hicieran realidad las aperturas de los dos complejos termales que necesitaban el respaldo municipal, sancionamos ordenanzas para apoyar a los inversores que crearon casi todos los complejos de cabañas y bungalows que hoy existen en la ciudad y vamos a volver a generar las mismas herramientas, porque uno de los déficit más importantes que tenemos en materia turística es la capacidad de alojamiento y nuevos espacios gastronómicos.

Ahí queremos apuntar, en conjunto con la recuperación de Banco Pelay como nuestra marca registrada, las termas, nuestra historia, y todo lo que tenemos para ofrecer. Pero si vamos a recibir más gente, necesitamos urgentemente generar más plazas para poder alojar a los visitantes, y espacios donde brindarle los mejores servicios que demanda el sector”.