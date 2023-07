Vecinos de Concepción del Uruguay se presentarán ante la Justicia para saber como va la causa por el robo de los 25 millones

Pasa el tiempo y hasta el momento, no se dieron a conocer novedades de manera oficial respecto del robo millonario del cual fuera víctima el municipio de Concepción del Uruguay, que sin dudas generó un grave perjuicio al erario público.

Días pasados se supo que el Municipio solicitó a la Justicia constituirse como querellante particular y actor civil en la causa del robo millonario, pero solo otorgó la posibilidad de constituirse como actor civil y rechazó el pedido de querellantes.

Más allá de esto, no hay información sobre quien o quienes estuvieron detrás de este robo, cómo se consumó y dónde fue el dinero, destacándose que la Fiscalía de la doctora Gabriela Seró, sigue esperando los resultados de la prueba informática.

Este jueves, 03442 dialogó con el doctor Ernesto Figún, quien confirmó que ya se sumaron más de 50 vecinos, que, siendo representados por él, harán una presentación una vez finalizada la Feria Judicial ante el juez interviniente.

“Queremos que esto sea presentado ante el juez natural de la causa y no el de Feria. Se trata de un grupo de vecinos que queremos dejar bien en claro, no persiguen fines políticos de ninguna característica, sobre todo en esta época. Son entre 50 y 60 vecinos que serán representados por mí, quienes están muy preocupados por el erario público, proveniente de sus impuestos. Pensamos presentarnos como AMICUS CURIAE, que es una figura que es una figura jurídica que en el Código Procesal nuestro no está y figura en legislaciones de otras provincias y de la nación, que sería una figura en la cual ajenos al proceso, dan y recaban información al proceso, por tener interés en el mismo”, señaló Figún.

EL abogado dijo además que en este caso todos los terceros, que podrían ser todos los ciudadanos de Concepción del Uruguay que hayan pagado sus impuestos y se sienten perjudicados por esta faltante millonaria, “quieren saber lo sucedido con esos 25 millones y consideran que hay responsabilidad por acción o por omisión y los funcionarios no pueden (más allá de denunciarlo) deslindarse de su responsabilidad”.

“Yo considero que hay un Departamento Informático en el Municipio que tendría que haber encapsulado las cuentas públicas para que no suceda esto que ocurrió. Pero como hay un silencio hermético de todas las partes, queremos saber que está sucediendo con nuestros impuestos”, resaltó el letrado.

Por otra parte, el abogado reconoció que la figura a implemente no está en el CPP, pero esperan que se resuelva afirmativamente, ya que “si bien no este, el Articulo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional establece que todos los Pactos Internacionales, la Nación Argentina se tiene que sujetar y el Articulo 44 de la Convención Interamericana de DDHH dice que cualquier persona que se sienta agraviada se puede presentar a los Tribunales y eso es lo que estamos por hacer. Queremos conocer cómo está el proceso, que pasó con la plata y quienes pueden ser los responsables del hecho, pero aclarando que no hay intereses políticos y para eso me designaron”, finalizó