“Terminaremos con los salarios de pobreza de los trabajadores municipales”

En declaraciones a la prensa, Pablo Amarillo, precandidato a Intendente por el partido Obrero en el Frente de Izquierda indicó que “gobierno tras gobierno los trabajadores venimos perdiendo salario. Eso no es casual, sino que es el resultado de una política que quiere bajar el costo laboral en la Argentina, hundiendo los salarios, pero también ajustar el “gasto social“ para el repago de la deuda externa y los acuerdos con el Fondo Monetario, que es un estafa al pueblo argentino”, sentenció Amarillo.

Agregó que “hoy gran parte de quienes tienen un trabajo en blanco cobran un salario por debajo de la Línea de Pobreza, estimada en $ 250.000 para julio 2023. Como contraparte han aumentado las ganancias patronales y la distribución del ingreso en Argentina está en un proceso regresivo: los ricos son más ricos y los trabajadores más pobres”.

“El sector público no es la excepción. Por ello, la mayoría de los municipales sean de planta permanente, contratados o con contrato temporario, cobran salarios que están $ 100.000 o más, por abajo de la Línea de Pobreza”, recordó el precandidato a intendente por el FIT-U.

Ante ello Amarillo remarcó que “desde el Frente de Izquierda decimos que los salarios tienen que alcanzar la Canasta Familiar hoy en $ 350.000, y nuestra política tiene como eje prioritario resolver ese problema junto al de las jubilaciones. Vale esto para los municipales que son quienes hacen funcionar el municipio y sus servicios. Pasan los intendentes y funcionarios políticos, con sus sueldos exorbitantes, pero los trabajadores municipales quedan en la pobreza”.

“Algunos nos preguntan ¿Cómo lo haremos? Respondemos con claridad: los recursos están. Desde la Intendencia terminaremos con el negociado de las licitaciones para obras que antes hacía el municipio con mano de obra y maquinaria municipal. En la ganancia que se llevan un pequeño grupo de empresarios y contratistas que licitan con el municipio está la plata para aumentar los salarios a los empleados municipales», subrayó el referente del Partido Obrero.

“Nosotros planteamos que la crisis la paguen los capitalistas que la generaron y no los trabajadores. Deben pagar más impuestos aquellos que más tienen, las grandes empresas industriales, alimenticias, constructoras, etc., y no como ahora que hasta un indigente paga el IVA cuando compra un paquete de fideos”.

“En un plano más general planteamos que los trabajadores tenemos que organizarnos para lograr, con nuestra fuerza, obtener nuestras reivindicaciones y al mismo tiempo luchar por la única salida posible para la mayoría del pueblo trabajador que es un gobierno de los trabajadores”, finalizó.