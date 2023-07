Tenistas uruguayenses compitieron en Concordia

En la ciudad de Concordia, del 23 al 25 de junio, se disputaron el 3er. Torneo Promocional Provincial y el 4to. Nacional Abierto de Tenis, ambos organizados por la Federación Entrerriana de Tenis y fiscalizados por la AAT.

Gimnasia Tenis Club de Concepción del Uruguay, dijo presente en ambos torneos con un numeroso grupo de jugadores, acompañados por los Profesores Carlos Carreón y Emanuel Hereñú.

El Promocional se disputó en las instalaciones del Club Salto Grande, el Abierto se llevó a cabo en el club Victoria Park.

Participaron del Promocional:

Gael Faure, Juan Gianello, Josefina Mir (Sub 10), Juana Hereñú, Magdalena Anzalas Blanc, Violeta Diaz Rivero, Nicolás Alú (Sub 12 ), Bernardita Etchepare (Sub 14 ).

Todos lograron desempeñarse en forma muy correcta, con mucha responsabilidad y compromiso. Destacándose Bernardita Etchepare que fue Finalista en su Categoría.

En el Abierto fueron parte del plantel:

Gael Villaraza Turdó (Sub 12 ), Sixto Martin, Matilde Marcó (Sub 14), Valentina Niño (Sub 16) y Juan Bautista Anzalas Blanc (Sub 18)

El rendimiento de todos fue muy bueno, acorde a la exigencia de los partidos.

Matilde Marcó fue finalista en la modalidad dobles y Valentina Niño fue Campeona en la misma modalidad.

Juan Bautista Anzalas Blanc, quien viene realizando un intenso trabajo físico con el Profesor Gustavo Uciani, logró consagrarse Campéon en ambas modalidades, Singles y Dobles.

El próximo torneo de acuerdo al calendario de la AAT, será la tercera fecha del Regional a disputarse la semana del 17 de Julio, en la Provincia de Santa Fé.