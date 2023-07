Solidaridad: Piden colaboración para ayudar a un convecino recientemente trasplantado

Para los que no saben, las personas con insuficiencia renal (no les funcionan los riñones) están atadas a someterse dos, tres o más veces por semana a sesiones de diálisis. Cada una de ellas es muy larga y agotadora, es una vida muy desgastante. Picu no tiene casa, hoy vive en una vivienda que le prestan a él y su mujer. Su propia condición le venía impidiendo acceder a un trabajo de calidad. El vive de changas, cortar el pasto, limpieza de terrenos y cosas así, es decir, changas ocasionales.