Se vivieron momentos de emoción ante la presencia del “Coro de Niños de Paris”

En la tarde del miércoles, se presentó en el Auditorio Carlos María Scelzi, el “Coro de Niños de París”, el grupo de coreutas internacionalmente reconocido. El evento fue gratuito y abierto a todo público, que disfrutó un numeroso catálogo de interpretaciones por parte de las y los jóvenes provenientes del Viejo Continente.

Aquellos que llegaron al Auditorio Scelzi, en la tarde de este miércoles, pudieron disfrutar de una función libre y gratuita por parte del “Coro de Niños de París”, un grupo de jóvenes galos que llevan con orgullo la tradición del grupo, formado en la década del 1950. Cabe destacar que Concepción del Uruguay, tuvo el honor de ser la primera ciudad en Latinoamérica en recibir al Coro, que logró colmar las instalaciones del Auditorio municipal.

El evento fue organizado por la Alianza Francesa con el acompañamiento de la Escuela de Música “Celia Torrá” y la Dirección de Cultura de la Municipalidad de La Histórica. Asimismo, contó con la presencia de la Asociación de Directores de Coros de la República Argentina, de la filial Entre Ríos.

Ante un gran número de concurrentes, en primer lugar, el Coro de Niñas y Niños “Pequeños Gigantes” de la Escuela de Música “Celia Torrá”, abrió el show con “El regalo de Yací y Araí, Pequeña Suite Litoral”, con María Macarena Gómez Delgado, y la participación de Facundo Torresán y Kevin Mernez. Su directora fue Elizabeth G. Schimpf, la Prep. Vocal, Liliana Cortiñas; y en Instr. Luisina Ruano y Gabriel Casperovicz.

Tras esta apertura, se llevó a cabo la primera parte, dividida en diferentes interpretaciones. Jubilemus exultemus, de François Couperin; Ave María, de Guillaume Bouzignac; Crucifix, de Jean-Baptiste Faure; La nuit, Jean-Philippe Rameau; Si iniquiatates de Samuel Wesley; Tantum ergo, de Gabriel Fauré; Salve Regina, de Antoine Boesset; Jubilate Deo, anónimo; Panis Angelicus, de César Franck; Beati qui habitant de Jean – Philippe Rameau

A su vez, la segunda parte contó con estas obras: Te Deum (extractos), de Marc-Antoine Charpentier; O quam gloriosum, de Tomás Luis de Victoria; In paradisum, de Gabriel Fauré; Descende in hortum meum, de François Polgár; Inmortal Bach, de Knut Nystedt; Cantique de Jean Racine, de Gabriel Fauré; Notus in Judea Deus (extractos), de André Campra; Psaume CL, de César Franck.

El director fue François Polgár, con la participación de Jean-Christopher Polgár como pianista.

Así, Concepción del Uruguay vivió una jornada cultural histórica, al ser la primera ciudad de Latinoamérica en recibir al Coro de Niños de París, que se formó en 1956.