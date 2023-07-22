ROSA MARGARITA NUÑEZ «MAMA»Q.E.P.D.

FALLECIO EN CIUDAD EL 21 DE JULIO DEL 2023
SU ESPOSO NESTOR CELSO ODIAR, SUS HIJOS NESTOR CELSO RAMON, Y ESTER ODIAR, HUGO FENOCHIO, SUS HIJOS POLITICOS, SUSANA VARELA, ANDREA BERBUR, ANGELA Y ARTIGA DE LEON. SUS NIETOS: DANIELA Y ALBINO PEDROZA, ANGEL Y SAMUEL ODIAR, SEBASTIAN Y JAVIER FENOCHIO, SUS BISNIETOS RUTH, AILIN, MATEO, AROON, FRANCHESCO, LEONEL, OLIVER, EMANUEL Y MILLY, PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLRO SU FALLECIMIENTO Y SUS RESTOS FUERON INHUMADOS EL 22 DE JULIO, A LAS 10 HS EN CEMENTERIO LOCAL, CASA DE DUELO 8 DEL NOSTE BIS Y 12 DEL OESTE, SERVICIO P`REVISORA URUGUAY, BVARA ARAOZ Y ALMAFUERTE TEL 03442-440263.-