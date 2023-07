Procedimientos con secuestros de vehículos en el sur de la provincia

Se llevaron a cabo el pasado miércoles, sendos procedimientos en el sur de la provincia por parte del personal policial de Puesto Caminero Brazo Largo de esta Dirección Prevención y Seguridad Vial, en los que por disposición judicial se procedió al secuestro de vehículos. Además uno de ellos tuvo la particularidad de que su conductor se diera a la fuga, para lo que se montó un seguimiento controlado.

El primero surge en horas del mediodia cuando se logra detener la marcha de un vehículo marca FORD modelo Ecosport titanium, conducido por un ciudadano bonaerense, quien exhibe Cédula de Identificación Automotor la cual se corrobora era apócrifa.

El segundo hecho, se origina a minutos de culminar el día miercoles, cuando se procede a controlar a un conductor de un vehículo Ford Focus, quien manifiesta no tener documentación. Se solicita que se dirija hacia un lateral y detenga el motor para un control más exhaustivo, momento en que se da a la fuga con dirección hacia el norte. Se procede a realizar un seguimiento controlado por parte de personal de Puesto. A su vez se da aviso a Comisaria Ceibas, quienes montan operativo sobre RN 12 km 159, donde es interceptado el rodado y se logra detener la marcha del mismo, casi al instante que llega personal de P. C. Brazo Largo. Se identifica a su conductor, bonaerense, quien en ese momento exhibe cédula vehicular, cuyo titular es de la localidad de Gonzalez Catán, Provincia de Bs As.

No obrando pedido alguno en los sistemas informáticos nacionales DNRPA y SiFCoP sobre el vehículo, ni teniendo anomalías los números de chasis y motor, se realiza comunicación con Comisaria de Gonzalez Catán, de donde manifiestan que en horas de la tarde noche se realizó por parte del titular del rodado, denuncia por robo calificado por uso de arma de fuego.

La Autoridad Judicial competente, anoticiado de esta circunstancia dio la orden de que se procediera al secuestro del vwhiculony documentación y la correcta identificación y aprehensión del conductor, quien quedó alojado en la Jefatura Departamental Villa Paranacito.