Noticias de Colón

En un año se crearon en Colón más de 80 entrenamientos e inserciones laborales generando ingresos de más de $16,5 millones: A través de este programa gestionado por la Municipalidad, se viene incrementando sostenidamente la participación del sector privado como la cantidad de personas alcanzadas

El Intendente José Luis Walser visitó la Panadería Luján de la Ciudad de Colón, local comercial donde se renovó un entrenamiento laboral en el ámbito privado a través del Programa “Promover”. Se llevó a cabo la firma del entrenamiento junto a los propietarios y el joven Kevin Bertoni para el área de producción. Participaron además la directora de Producción, Industria y Comercio Lina Bosch e integrantes de su equipo.

Este entrenamiento es evaluado para que a futuro pueda calificarse como inserción laboral.

José Luis Walser dijo al firmar el entrenamiento: “Generalmente las inserciones se daban en el sector público, pero a medida que el privado va conociendo el Programa, va creciendo la demanda, viendo los muy buenos resultados como en este caso” afirmó el Intendente de Colón.

También destacó “lo que significa para las personas acceder a una oportunidad laboral, en muchos casos su primer trabajo, y lo realizan con gran compromiso y responsabilidad” sostuvo.

Por su parte, el joven Kevin Bertoni, comentó: “Es una experiencia bastante linda, me siento conforme, yo había hecho un curso de panificación y repostería”.

Por otro lado, agregó: “Desde chico me gusta el tema de la repostería, poco a poco me fui enganchando y ahora con esta oportunidad pude venir a trabajar acá, es un gusto”. “Es algo bastante grande que el intendente me haya podido visitar, un poco nervioso, pero fue un gusto” señaló.

Inserción laboral y grupo asociativo

Mientras que en el Centro Terapéutico El Solar se firmó un convenio de grupos asociativos con ocho participantes vinculados. Además del Intendente y las responsables de la institución estuvo presente además la coordinadora del área de Asistencia a las Personas con Discapacidad, Lorena Schlotthauer.

Tendrá una duración de un año, en este programa que es gestionado por el Municipio a través de la Oficina de Empleo de la Dirección de Producción, Industria y Empleo de la secretaría de Desarrollo Comunitario. El Ministerio de Trabajo financia a los participantes por 3 millones de pesos.

También se firmó la inserción laboral de Carina Salvat, que pasó por todas las instancias accediendo a este puesto de trabajo en la institución.

El Programa “Promover” busca que personas con discapacidad puedan realizar entrenamientos u obtener la inserción laboral. En los últimos doce meses se concretaron 82 incorporaciones al programa tanto al sector público como al privado, con un importante incremento en este último.

A través del programa se generaron solo en este lapso 16.560.000 millones de pesos de ingresos para las personas que participan de los entrenamientos.

Chicos del playón Rocamora realizan visitas a lugares de la Ciudad: ra, visitaron días atrás el Museo Histórico de Colón.

Lo hicieron acompañados por Brian Díaz instructor del área de Deportes e integrantes del equipo. Personal del Museo hizo la visita guiada a los chicos.

El Intendente José Luis Walser saludó al grupo y les confirmó que se organizarán visitas también a la planta potabilizadora, en el marco del programa que lleva adelante la dirección de Cultura y Educación.

El municipio avanza con obras públicas en distintos puntos de Colón: La Municipalidad de Colón se encuentra ejecutando numerosos trabajos públicos en forma simultánea y en diferentes sectores de la Ciudad. Las tareas se encuentran a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y se realizan tanto con recursos propios y personal municipal como así también con fondos provenientes de la nación como el caso de la obra de Barrio Tiro Sur con fondos del RENABAP.

Por un lado, avanza el entubado de la Cuenca Vieytes; una compleja obra, que beneficiará a numerosos vecinos afectados por esta Cuenca y que comprende un importante despliegue de maquinaria para poder avanzar con la misma. Simultáneamente se lleva a cabo en inmediaciones de la misma la construcción de cordón cuneta.

Asimismo, en el marco de las obras de RENABAP, se inició la construcción del cantero central en Bvard. González al sur de Ferrari. Estos trabajos se complementan con las obras que además continúan de alumbrado público en la zona de Barrio Tiro Sur, conexiones cloacales, veredas y otras mejoras como parquización, entre otras.

Finalizada la nueva obra de agua potable por vereda en Bvard. González entre Ferrari y Urquiza dieron inicio los trabajos para la reconstrucción del cantero central y luego poder proceder al asfaltado en caliente que el municipio hará con fondos propios.