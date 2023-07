Los problemas de la Educación Pública. (*) Nota de Opinión

El motivo de esta carta es manifestar públicamente mi preocupación acerca de la educación que reciben los alumnos de las escuelas públicas.

Soy mamá de 2 niños que actualmente cursan el nivel primario en la Escuela Nº 2 J.J. Viamonte de ciudad. Estas últimas semanas, prácticamente todos los días, han venido con notificaciones por parte del establecimiento escolar, donde nos comunican a los padres acerca de que la jornada escolar se reduce por un motivo u otro y mucho mas preocupante los días que directamente no tienen clases.

Año tras año, como padres, siempre estamos rogando que las clases comiencen con normalidad el primer día de clases según lo establece el calendario escolar. Hecho que rara vez sucede porque, hasta último momento, las autoridades provinciales están en negociaciones laborales con los docentes. ¿No se podrán resolver estas cuestiones antes de que comiencen las clases?. ¿La educación pública no es prioridad para el Estado?. ¿Qué nos depara un país en el que estas cuestiones no son consideradas importantes?. ¿Qué futuro tienen nuestros hijos si no reciben la capacitación adecuada para desempeñarse en un futuro trabajo?.

Como madre vivo esta situación con angustia, con resignación, con la incertidumbre de no saber hasta cuándo vamos a tener que soportar todo esto. Y lo peor de todo es que nada parecería tener soluciones definitivas.

Año 2020, año de pandemia, en el que prácticamente todas las actividades escolares, se realizaron desde el hogar, con mucho esfuerzo por parte de los docentes, padres y alumnos. El año siguiente, año 2021, comenzó con el dictado de clases mediante las llamadas “burbujas” (donde se dictaban clases semana por medio, por lo que a los niños les costó mucho adaptarse al lugar, a los horarios). Bajo estas condiciones, todo se retrasó, no se podía avanzar con el dictado de clases a un ritmo “normal”. Entiendo que la pandemia causada por el Covid 19, fue una problemática a nivel mundial, no solo en el ámbito escolar, sino que nos afectó a todos en general y en todos los aspectos. Pero me pregunto: ¿cuántos días más de clases van a perder los niños?.

Recuerdo que este verano pasado, las altas temperaturas generaron que los niños nuevamente pierdan días de clases, dadas las condiciones edilicias de los establecimientos, la falta de ventiladores (ni menciono aires acondicionados) en las aulas, toda la infraestructura en general es inadecuada.

¿Los señores gobernantes (y no me refiero al gobierno actual, sino a todos los gobernantes en general, porque no es una cuestión del momento, estos son años de desidia), desde sus oficinas (con todas las comodidades, con aire acondicionado, con calefacción) pensarán en resolver la falta de infraestructura adecuada en los colegios?. ¿A nuestros gobernantes les preocupa la educación realmente?.

Este año desde la Gobernación de la Provincia, anunciaron la extensión del horario escolar, incorporando 1 hora más al cursado de clases. La finalidad: “reforzar los conocimientos en materias como lengua y matemáticas”. Pero eso no se está cumpliendo. Suena más a un simple anuncio político, que a una real voluntad de mejorar la situación. Entre asambleas docentes, paro del personal afectado a tareas de limpieza (ATE), organización escolar, concursos docentes, capacitación docente, ya se han perdido muchísimas horas de clases. ¿No se podrán realizar ciertas actividades (concursos, capacitaciones, jornadas institucionales) fuera del horario escolar?

Estamos a mediados de año y los niños vienen muy atrasados con los contenidos que se vienen dictando, falta profundidad en los temas, sus cuadernos son el reflejo de ello.

Entiendo a los docentes en sus continuos reclamos salariales, pero lo que no comprendo es que en su afán de defender sus derechos, afecten el derecho a estudiar de nuestros hijos. Los niños son rehenes de esta situación. ¿Será que no se puede hacer reclamos tomando otras medidas de fuerza en las que los niños no sean los perjudicados?

Reclamar por derechos propios, afectando los derechos de otros, no considero que sea justo, y más aún considerando que los afectados son Niños.

El Estado debe proteger a los niños, debe garantizar que reciban educación de calidad. Adecuar los contenidos dados a los tiempos que corren, de acuerdo a las necesidades actuales.

Los gobernantes continuamente en sus discursos mencionan la palabra “igualdad”. Pero nuestros niños que asisten a Instituciones públicas, están muy en desventaja respecto a quienes concurren a establecimientos privados. Ni siquiera tienen garantizados los días de clases, sin mencionar la calidad educativa, que va en declive continuo.

Somos empleados de clase media, no tenemos la posibilidad de pagar por educación privada para nuestros niños, y si tuviéramos esa posibilidad, la demanda en estos establecimientos es tan elevada, que conseguir una vacante es prácticamente imposible.

¿Los hijos de los gobernantes concurren a establecimientos públicos o privados? ¿Por qué será que no se preocupan en garantizar una buena calidad educativa?.

Pensar que en tiempos donde el mundo debate acerca de poner límites a la inteligencia artificial, nosotros estamos reclamando que se cumpla al menos con el dictado de clases. Estamos exigiendo que se cumpla con el derecho a la educación de nuestros hijos, para que en un futuro tengan las mismas posibilidades que otros niños.

Me apena pensar qué futuro le depara a nuestros niños. Llegan a nivel secundario con escasos conocimientos. La tecnología avanza a pasos agigantados, y amenaza con eliminar fuentes de trabajo. Me genera desperanza.

Como si todo eso fuera poco: faltan docentes.

Hay docentes que se encuentran de licencia y esas vacantes no han sido cubiertas a pesar de los reiterados llamados a concurso.

Para que esos niños no pierdan clases, los directivos cumplen funciones de docente, incluso han afectado docentes de otros grados. Es decir que ante esta situación, se ven afectados niños de varios grados, (quienes les faltan los docentes y quienes se quedan sin docente porque su maestra debe cubrir otro grado).

Faltan insumos: hace un par de semanas desde el establecimiento, nos pidieron a los padres, si podíamos enviar papel higiénico. Obviamente que todo los que se solicite desde la escuela, los padres estamos dispuestos a colaborar. Pero eso es un claro ejemplo de que el Estado ni siquiera garantiza los insumos mínimos indispensables para el dictado de las clases.

La pregunta es ¿hasta cuándo?. En vez de gastar tanto dinero en campañas políticas, encuestas, elecciones, ¿por qué no se dirigen los fondos en cuestiones fundamentales para el desarrollo de un país?

Mi intención no es polemizar, pero siento que quedarme en silencio con mi preocupación a cuestas, no soluciona nada, en silencio me siento cómplice de la situación, en silencio parecería que a los padres no nos importara nada. Sinceramente estamos agotados por la situación, mas teniendo en cuenta el contexto económico de nuestro país.

Al menos, con estas simples líneas, manifiesto mi disconformidad y quien sabe, por ahí llegan a algún político que tenga un poquito de voluntad de mejorar la situación, de trabajar en serio en pos de soluciones definitivas por nuestros niños, por nuestro futuro.

Gracias por el espacio.

Gabriela V. Sánchez. DNI 29.281.083