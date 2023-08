Lauritto: “Tenemos un proyecto para comenzar la autovía de la Ruta 39”

El Precandidato a Intendente por la Lista 202, José Eduardo Lauritto señaló algunos proyectos de obras para Concepción del Uruguay que busca impulsar. Uno de ellos refiere a las condiciones de la Ruta 39, “proponemos gestionar la autovía, al menos en un primer tramo hasta Caseros. El proyecto está hecho, hay que pelearlo entre todos los uruguayenses”, aseguró. También se refirió a obras de infraestructura, continuidad del plan de pavimentación y recuperación de espacios verdes.

“Viene un momento difícil, no hay que esconderlo, y nosotros tenemos la voluntad de decir acá estamos para tratar de resolver los problemas de la comunidad y ver como ayudamos a que la ciudad de un nuevo salto al futuro. Ese es el desafío de este tiempo, ser capaces de seguir construyendo para Concepción del Uruguay”, destacó Lauritto.

“Cuando recorremos la ciudad nos damos cuenta que faltan muchas cosas. Estamos contentos porque hicimos mucho por la ciudad, pero en estas más de 120 reuniones que llevamos en los diferentes barrios de la ciudad, encontramos muchas demandas. Y yo creo que hay que renovar los desafíos. Por ejemplo, en las obras básicas de la ciudad: Ampliación de la red de agua, de la red de cloacas, la pavimentación, el gas natural, la iluminación, por supuesto que se hizo muchísimo, pero hay vecinos a los que aún no llegamos, y sus demandas no dejan de ser legítimas”, aseguró el precandidato a Intendente.

Pero Lauritto además dejó propuestas concretas para gestionar en lo que refiere a obra pública: “Concepción del Uruguay no debe resignarse a no discutir obras importantes, creemos que tenemos que gestionar fuertemente la autovía en la Ruta 39, al menos un primer tramo hasta Caseros. Los uruguayenses tenemos que dar esa pelea. Tenemos una propuesta y un proyecto armado. Va a costar, pero hay que lucharlo y estamos decididos a hacerlo. Parece un sueño, pero así comenzó la Isla del Puerto, la Pista de Atletismo, el Autódromo, la defensa norte, los nuevos accesos… tenemos un proyecto y estamos decididos a dar esa pelea”, aseguró.

En cuanto a las obras de infraestructura de la ciudad, Lauritto afirmó que alguna de las gestiones prioritarias deberán ser obras para mejorar el acceso Bruno, desde el Rulo hasta el Monumento a Urquiza, y sus colectoras, y el pavimento del Camino Viejo a San Justo: “el acceso Rodríguez Artusi son 3.900 metros que hay que hacer nuevos. Y la Avenida Balbín son 1030 metros que también se tienen que recuperar. Lo realizado en el bulevar Yrigoyen es una gran obra, hay que continuar por ese camino”.

El ex Intendente que busca un nuevo mandato, también manifestó que “Los uruguayenses tenemos que pelear por recuperar las 14 hectáreas del Hospital Viejo para que vuelva al sistema de salud, los jóvenes nos demandan una mayor atención a las problemáticas de salud mental y ahí se pueden generar espacios donde se pueda trabajar. Otro de los ejes que queremos enfrentar, es la recuperación de los espacios verdes. Pensar los esquemas de las plazas y plazoletas barriales, planificar la recuperación del Parque de la Ciudad y el Balneario Itapé, entendiendo que son los lugares donde los vecinos se encuentran y comparten”.