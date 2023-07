Laura González en el cuerpo técnico de la selección Argentina para los Juegos Mundiales Universitarios en China

Laura «lali»González forma parte del destacado equipo técnico que acompañará a la selección Argentina en los Juegos Mundiales Universitarios. Estos juegos se llevará a cabo del 28 de julio al 8 de agosto en la ciudad de Chengdú, China, y contará con la modalidad de cinco contra cinco tanto en la rama masculina como en la femenina.

La entrenadora del Tomás de Rocamora conformará el staff técnico de la selección Argentina como asistente junto al entrenadores Mauricio Santángelo y Ignacio Navazo, preparadora Física Gisela Marcos Castillo y jefe de equipo Javier Orlandoni. «Lali» experiencia y conocimientos en el deporte, aportará su valioso talento al equipo técnico argentino. Días pasados vivió este una hermosa experiencia como segunda asistente del plantel nacional U16 Femenino que participó en el FIBA Américas en México y que no solo logró el pasaporte al Mundial del año próximo sino que también consiguió la medalla de bronce al quedar en el tercer lugar del podio.

Su participación promete fortalecer y apoyar a los atletas argentinos en esta competencia de alto nivel, donde se enfrentarán a los mejores equipos universitarios del mundo.

Los entrenamientos están previstos para el 18 de julio en las instalaciones de la Universidad de Nacional de La Plata. Luego de cumplir con las intensas jornadas de preparación, la delegación partirá el sábado 22 rumbo a China. Dentro de los requisitos establecidos por la Federación Internacional figuran tener entre 18 y 27 años, ser estudiante universitario de nivel superior público o privado y acreditar situación de alumno regular o graduado durante el último año

Los convocados

Selección Argentina Femenina – 5×5 Universitario

Georgina Buzzetti | Estudios Generales | Florida SouthWestern College

Candela Gentinetta | Medicina | UBA

Milagros Maza | Licenciatura en Informática | Siglo XXI (Córdoba)

Laila Raviolo | Licenciatura en Psicología | Universidad Nacional de La Plata

Magalí Vilches | Licenciatura en Administración | Siglo XXI

Sofía Wolf | Educación Física | Universidad Nacional de La Plata

Julia Centurión | Abogacía | Siglo XXI

María Victoria Fux | BS in Cyberpsychology | New Jersey Intitute of Technology

Agustina Marín | Licenciatura en Relaciones Públicas | Universidad John Kennedy

Iara Navarro | Business Administration | Lake Superior State University

Delfina Saravia | Diplomatura | Siglo XXI

Amaiquén Carol Siciliano | Bachelor Business Admnistration Marketing and Entrepreneurship | Bishops University

Selección Argentina Masculina – 5×5 Universitario

Manuel Lambrisca | Abogacía | Siglo XXI

Facundo Corvalán | Licenciatura en Relaciones Internacionales Comerciales | Universidad Nacional de Tres de Febrero

Sebastián Ezequiel Lugo | Gestión del Deporte | Universidad Nacional de Tres de Febrero

Mateo Chiarini | Licenciatura en Administración de Empresas | Siglo XXI

Carlos Emanuel Buemo | Licenciatura en Tursimo | Siglo XXI

Agustín Barreiro | Gestión del Deporte | Universidad Nacional de Tres de Febrero

Manuel Rodríguez Ortega | Licenciatura en Higiene, Seguridad y Medial Ambiente del Trabajo | Siglo XXI

Enzo Mateo Filippetti Saturno | Licenciatura en Negocios Digitales | Blas Pascal

Bautista Lugarini | Gestión del Deporte | Universidad Nacional de Tres de Febrero

Santiago Bruera | Martillero Público | Blas Pascal

Facundo Vázquez | Licenciatura en Administración de Empresas | Siglo XXI

Matías Carneglia | Licenciatura en Filosofía | Universidad de Mar del Plata

