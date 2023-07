Intervino la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Se realizó una exitosa capacitación de Granja Tres Arroyos en seguridad vial

Por iniciativa de Granja Tres Arroyos se llevaron a cabo tres jornadas de capacitación en seguridad vial. Personal de la Agencia Nacional que maneja ese tema estuvo al frente de las acciones, de las que participaron cerca de 400 empleados y empleadas de la firma en Concepción del Uruguay. Fueron invitados integrantes del cuerpo de capacitadores de Transito de la comuna uruguayense y cada participante recibió un casco nuevo para las prácticas

Florencia Urchivía, instructora de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, describió la tarea llevada cabo en el Centro de Capacitación en Turismo (CECAT). “Se trata de tres jornadas distribuidas en teoría y práctica, donde hablamos básicamente del tema cascos, sus talles, homologación, funciones, modos y exigencias de uso, en función de lo que encontramos en los diferentes lugares que visitamos. Hacemos hincapié en que se lleve abrochado, que no termine siendo un casco antimultas que no sirve para proteger la vida”, indicó. “También el tema talle, del cual no se habla mucho, porque si queda chico, molesta, provoca dolores de cabeza y empieza a generar distracciones al momento de conducir y termina en el codo o en la estantería. Si queda grande se mueve y, en caso de tener un siniestro, al golpear girará sobre la cabeza generando complicaciones y alguna probable lesión. También hacemos un apartado para el tema posturas en el manejo seguro sobre la motocicleta”.

“Nadie nos enseña a manejar una moto; cada cual aprende como puede y eso incluye algunas cosas que no son del todo recomendables. Por eso intentamos corregir esas cuestiones que pueden ayudarnos diariamente en el manejo urbano. Luego pasamos a un ejercicio práctico donde ponemos a prueba lo que charlamos y también la gestión de la visión, ya que es muy importante siempre centrarnos en el obstáculo”.

“En una segunda parte de la capacitación abordamos una charla sobre frenado, donde explicamos cómo detener correctamente una moto, desmitificando que el freno delantero te mata, cuando es el que realmente detiene la moto, aunque debemos ser progresivos en su utilización, dándole prioridad porque si somos bruscos en su uso podemos caernos. Para ello es importante practicar en algún lugar seguro o frente a algún semáforo y que le dejen de tener miedo. Nos movemos por la mayor parte del país, a excepción del sur donde hay menos vehículos de este tipo por la nieve, pero la moto como el más económico, es utilizado por la mayoría de la gente”.