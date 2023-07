Información de San José

𝗘𝗡𝗧𝗥𝗘𝗚𝗔 𝗗𝗘 𝗔𝗦𝗜𝗚𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 𝗔 𝗖𝗘𝗡𝗧𝗥𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗝𝗨𝗕𝗜𝗟𝗔𝗗𝗢𝗦 𝗬 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗜𝗡𝗨𝗜𝗗𝗔𝗗 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗟𝗢𝗡𝗜𝗔 𝗗𝗘 𝗔𝗗𝗨𝗟𝗧𝗢𝗦 𝗠𝗔𝗬𝗢𝗥𝗘𝗦: El pasado martes por la mañana se realizó en el Centro de Jubilados de la ciudad un encuentro con autoridades de PAMI y del Área de Mayores Adultos de la Secretaría de Bienestar Social para hacer entrega de Asignaciones Universal para Centros de Jubilados.

El Intendente Gustavo Bastian, junto a Leandro Trupiano de la seccional PAMI Concordia, la Secretaria de Bienestar Social Lic. Romina Udrizard y el Coordinador de Adultos Mayores Alberto Auban hicieron entrega de aporte a los centros de jubilados de San José y de Ubajay por $250.000 para cada uno, más una partida presupuestaria de $50.000 mensuales para gastos administrativos. Asimismo el representante del ente nacional, otorgó a Gustavo Bastian la documentación por lo cual se establecen nuevos aportes para la Colonia de Adultos Mayores 2023, por lo cual se continuarán coordinando actividades desde al área municipal para este segmento etario.

El encuentro se llevó adelante con la presencia de cientos de adultos mayores que en el cronograma de actividades estaban presentes compartiendo un desayuno.

𝗦𝗘 𝗥𝗘𝗔𝗟𝗜𝗭𝗢́ 𝗨𝗡𝗔 𝗗𝗢𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗗𝗘 𝗘𝗦𝗣𝗘𝗖𝗜𝗘𝗦 𝗡𝗔𝗧𝗜𝗩𝗔𝗦 𝗔 𝗟𝗔 𝗘𝗦𝗖𝗨𝗘𝗟𝗔 𝗗𝗘 𝗖𝗔𝗗𝗘𝗧𝗘𝗦: Con el objetivo de continuar con los trabajos de parquización, el Área de Ambiente de la Municipalidad de San José, realizó una entrega de especies nativas a la Escuela de Cadetes de nuestra ciudad. Los ejemplares de Aguaribay, Pezuña de Vaca, Lapachos, Palo de Víbora, Pindó y Jacarandá fueron plantados en la locación del cuartel de bomberos ubicado en calle Primera Junta.

Cabe destacar que todas las especies nativas entregadas son germinadas, cuidadas y cultivadas en el Vivero Municipal.

Agradecemos a la Escuela de Cadetes y todo el equipo de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad por su compromiso para con la reforestación y nuestro medio ambiente.

𝗘𝗟 𝗔́𝗥𝗘𝗔 𝗗𝗘 𝗜𝗡𝗖𝗟𝗨𝗦𝗜𝗢́𝗡 𝗕𝗥𝗜𝗡𝗗𝗔𝗥𝗔́ 𝗔𝗧𝗘𝗡𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗘𝗡 𝗘𝗟 𝗖𝗔𝗣𝗦 𝗗𝗘 𝗣𝗘𝗥𝗨𝗖𝗛𝗢: Desde el Área de Inclusión para personas con Discapacidad de la Municipalidad de San José, se informa que el próximo Jueves 28 de julio, el equipo estará atendiendo en el CAPS de barrio Perucho Verne de 09 a 12hs.

👉El área brinda información y asesoramiento sobre los siguientes temas:

*Certificado Único de Discapacidad.

*Pensiones no contributivas.

*Acceso a la atención de la salud

* Pasajes

*Obleas libre estacionamiento

*Equipamiento ortopédico

*Generar espacios accesibles

*Sensibilización y concientización a la comunidad

𝗦𝗘 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗘𝗚𝗔𝗥𝗢𝗡 𝗣𝗟𝗔𝗖𝗔𝗦 𝗔 𝗔𝗟𝗢𝗝𝗔𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢𝗦 𝗛𝗔𝗕𝗜𝗟𝗜𝗧𝗔𝗗𝗢𝗦 𝗬 𝗛𝗢𝗠𝗢𝗟𝗢𝗚𝗔𝗗𝗢𝗦: En la mañana del miércoles San José fue protagonista en la entrega de placas a alojamientos homologados y habilitados.

Sesenta y tres placas de certificación fueron entregadas este miércoles por la mañana en nuestra ciudad por la Secretaria de Turismo de Entre Ríos, Maria Laura Saad; Romeo Pisano, del Área de Fiscalización y Competitividad de la provincia, Anabella Lubo Secretaria de Educación, Cultura y Turismo de San José y Diego Quarroz Secretario de Turismo de Liebig.

Este es el resultado de un minucioso trabajo realizado desde el Área de Fiscalización y Competitividad de la provincia en conjunto con el equipo de Turismo de San José dentro del marco de la ley nº 7360 que regula los alojamientos turísticos. Cabe mencionar que desde el 2020 al día de hoy se llevan 152 establecimientos habilitados/homologados y recategorizados, lo que conlleva más de 1.500 plazas hecho que demuestra que se continúa apostando al desarrollo de la actividad turística en un marco de formalidad, lo que se traslada a un destino con mayor calidad, de mayor competitividad, seguro y sostenible.

La placas entregadas de HABILITACIÓN fueron para:

● Río de los Pájaros (cat)

● Cata 1 (cat)

● Las Tías (cat)

● Los Nietos de Julio y Delta (cat)

● Manto de Estrellas (cat)

● Patitas (cat)

● Quién Diría (cat)

● RyM (cat)

● San José Bungalows (cat)

● Tío Carocito (cat)

● Aires de San José (cat)

● Aromas del Alma (cat)

● Balcones al Sol (cat)

● Don Árbol (cat)

● Doña Edit (cat)

● El Descanso 3 (cat)

● El Quincho (cat)

● Gonza y Mile (cat)

● Jireh (cat)

● La Tranquera (cat)

● Yogi (cat)

●Grins (cat)

● Nuestro lugar en el mundo (cat)

Las placas entregadas de HOMOLOGACIÓN fueron para:

● Las Achiras – apart 1*

● El campito – hospedaje

● Bosque dorado – apart 1*

● Sol de Belén – apart 2*

●Soles de Alicia – apart 2*

Las placas de recategorización entregadas:

● Dulce Atardecer – apart 1*

● Abuela Emilia – apart 2*

● Casitas del Tío – bungalows 2*

● Don Carlos – bungalows 1*

● Dos Abriles – cabaña 1*

● El Atardecer – bungalows 3*

●Estación el molino – bungalows 1*

● HM – apart 1*

● La Querencia – cabaña 1*

● La rosa del azafrán – bungalows 3*

● Las tipas 1 y 2 – bungalows 2*

● Lo de Dante – apart 2*

● Mi gran amor – apart 3*

● Romance de luna – apart 2*

● Balneario Camping San José – campamento público de turismo 3*

● Los Médanos – campamento público de turismo 2*

● Abuela Lela – cat

● Celedonia – dat

● Cueros de américa – dat

● Delis – cat

● Don Raúl – dat

● El Descanso 2 – cat

● El Viraró – cat

● Joaquín – dat

● La Sofia – cat

● Los naranjos – dat

● MyM – cat

● Mirando al río – cat

● Pilar – cat

● Ruca Anay – cat

● Santa Rita – cat

● Tia Silvia – dat

● Vista Alta – cat

● Yazmin – cat

Además se hizo entrega por Pueblo Liebig a Porton Rojo.

𝗘𝗦𝗧𝗘 𝗙𝗜𝗡 𝗗𝗘 𝗦𝗘𝗠𝗔𝗡𝗔 𝗦𝗘 𝗗𝗘𝗦𝗔𝗥𝗥𝗢𝗟𝗟𝗔𝗥𝗔́ 𝗨𝗡 𝗧𝗢𝗥𝗡𝗘𝗢 𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟 𝗗𝗘 𝗡𝗘𝗪𝗖𝗢𝗠 𝗘𝗡 𝗦𝗔𝗡 𝗝𝗢𝗦𝗘́: Del viernes 21 al domingo 23 de julio se llevará a cabo en el Polideportivo de San José y en el Club Santa Rosa un torneo abierto de newcom denominado “Ciudad de San José 2023” donde competirán las categorías +60 mixto y +40 femenino con la participación de 25 equipos que llegan desde diferentes puntos del país.

Se jugarán un total de ochenta partidos en tres canchas diferentes y la inauguración será el próximo viernes 21 a las 20:30hs en el polideportivo municipal.