“Hablemos claro, hoy la ciudadanía no tolera discursos de oportunidad”, afirmó el Senador Dal Molin

El actual senador provincial por el departamento Federación, Rubén Dal Molin, habló, en diversos a medios regionales, sobre la realidad departamental de cara a las próximas Paso 2023, y en la que se postula para un nuevo período legislativo en la Cámara Alta entrerriana.

El legislador señaló sobre los diversos inconvenientes que padecen algunos sectores departamentales. “Hablemos claro, mi experiencia como Senador me permitió conocer cada uno de los rincones del Departamento, por lo tanto, en estas Paso, no hay lugar para discursos de oportunidad, ni tampoco para proyectos que no sean realizables en lo más mínimo”, aseveró.

“En un departamento esencialmente productivo, como el nuestro, el costo de la energía sigue siendo un cuello de botella para el verdadero desarrollo de nuestras economías regionales. Hay varias propuestas al respecto, que, básicamente, diagnostican sobre ciertos segmentos del servicio y la distribución, pero la pregunta es ¿alcanza con eso?, personalmente creo que no, porque no estamos discutiendo de manera integral todos los ítems que la energía eléctrica tiene como: precio mayorista, servicio de transporte y los impuestos y tasas. Lo señalé en más de una oportunidad”.

Para Dal Molin, es necesario que “se hable claro, para que los ciudadanos de trabajo, los empresarios, los comerciantes nos entiendan sin inconvenientes y que nuestro discurso no sea vacío o sin fundamento, para estos problemas hay que estudiar, gestionar y proponer y eso es lo que hice y seguiré haciendo si mi departamento me honra nuevamente en la Cámara de Senadores”.

Para el senador “estos problemas de los cuales hablamos deben ser analizados no solamente por nosotros, sino también deben involucrarse a quienes la ciudadanía instale como futuros intendentes, concejales, diputados, senadores y gobernador. Hablemos claro, seamos precisos y serios. Son temas urgentes que no aguantan la más mínima improvisación en las propuestas y en las futuras decisiones políticas”, aseveró.

“Son momentos difíciles, lo vivimos todos. Los problemas de Entre Ríos son estructurales y las soluciones no llegarán por magia, es necesario involucrar a muchos actores, atendiendo a todos los sectores, encontrar las medidas para resolverlos. Son dos caras de una misma moneda: las necesidades del departamento, que las conozco, solo podrán ser resueltas si en conjunto se resuelven los problemas que tiene el Estado entrerriano”, finalizó.