Gimnasia en una tarde con obligaciones

Gimnasia recibe esta tardea Unión de Sunchales desde las 16:00 con el arbitraje del cordobés Jonathan Daniel Correa. El Lobo esta obligado a ganar en su lucha por la permanencia. Dirige Jonathan Correa de Córdoba. El Depro visita a El Linqueño.

Sábado

14:30: El Linqueño vs. Depro.

Árbitro: Diego Saúl Novelli (Tandil)

15:00: Sportivo Las Parejas vs. Def. de Belgrano.

Árbitro: Mauricio Exequiel Martín (Tucumán)

16:00: Gimnasia y Esgrima vs. Unión (Sunchales)

Árbitro: Jonathan Daniel Correa (Córdoba)

Asistentes: Marcos David Guzmán (Pascanas) y María Belén Bevilacqua (Río Cuarto).

Cuarto árbitro: Matías González (San Francisco).

Domingo

15:30: Independiente vs. Sportivo Belgrano.

Árbitro: Lucas Nicolás Cavallero (Totoras)

Operativo de Seguridad el público asistente deberá hacerlo con su documento nacional de identidad, el que podrá ser requerido en los controles, tal como acontece en cualquier evento deportivo a nivel nacional. A su vez se permitirá el regreso de los elementos sonoros de viento y percusión para que el Núñez sea una fiesta, detallando a continuación las restricciones y solicitando desde el Club a la gente la comprensión de que los operativos pretenden la seguridad de jugadores y público asistente en general.

Restricciones: – No se permite al público el ingreso de pirotecnia de ningún tipo (sonora, lumínica, humo, etc). – No se permite el ingreso de envases de vidrio. – No se permite el ingreso de banderas que superen las medidas reglamentarias (1,50 x 2 mts.) – No se permite el ingreso de rollos de papel, papel picado, etc. (Evitar posibles focos ígneos) – No se permite el ingreso de paraguas y sombrillas, etc. – No sepermite el ingreso de bebidas alcohólicas.

– Además se retendrá cualquier elemento que no esté detallado pero sea considerado de riesgo para la integridad física de los presentes.