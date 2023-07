Fue homologado: El homicida de Colón fue finalmente condenado a 25 años de prisión

Como se adelantara días pasados n 03442, se desarrolló en los Tribunales de Concepción del Uruguay, una audiencia de presentación de juicio abreviado, contra Manuel Miranda, de 63 años de edad, quien fuera representado los doctores Omar Zamora y José Esteban Ostolaza, como Defensa Técnica, en causa que llevó adelante el fiscal N° 1 de Colón, doctor Sebastián Blanc.

Tras la presentación, el juez interviniente, doctor Fernando Martínez Uncal, dispuso pasar hasta este viernes para dar su veredicto, antes de que de comienzo la feria judicial de invierno.

Fue así que el magistrado, luego del análisis de la presentación, consideró que se daban las condiciones para aceptar la misma y homologó el acuerdo, por lo que de esta manera, declaró a Manuel Miranda, autor – materialmente responsable de los delitos de “Homicidio simple” en perjuicio de Jorge Dalurzo en concurso real con “Homicidio agravado por el vínculo y mediando violencia de género en grado de tentativa”, en perjuicio ex esposa, en concurso ideal con “Desobediencia” y CONDENARLO a la pena de veinticinco años de prisión de cumplimiento efectivo, por lo que Miranda continuará alojado en la UP 7 de Gualeguay.

El hecho

El 17 de enero de 2022, cuando cerca de las 22 horas, Manuel Miranda (violando orden judicial impuesta oportunamente) concurrió al domicilio habitado por su cónyuge PEB, en calle Berin, entre Noailles y Reibel de la ciudad Colón, con la cual estaba separada desde hacía unos años, encontrándose ella junto a quien era su nueva pareja Jorge Ernesto Dalurzo.

Miranda no aceptaba la ruptura de la relación conyugal, y menos aún la nueva relación de su ex, por lo que los sorprendió en momentos en que ambos salían de la vivienda y atacando a Dalurzo, a quien le aplicó 10 puñaladas con una cuchilla, causándole la inmediata muerte, e intentó quitarle la vida a su ex esposa, pero logró escapar y fue salvada por la oportuna intervención de vecinos del lugar.