Ezeiza: Quiso ingresar con 300 prendas de bebé en un vuelo proveniente de Miami y la descubrió Aduana

Agentes especializados de la Dirección General de Aduanas apostados en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, detectaron que una mujer ingresaba al país con 300 piezas de ropa de bebé sin declarar en su valija. Había llegado a la Argentina en un vuelo proveniente de Miami, EE.UU.

Cuando la pasajera, ciudadana argentina, se presentó en el área de control de equipaje alegando no tener nada para declarar, el escáner de la Aduana reveló una gran cantidad de pequeñas prendas que llamaron la atención de los agentes aduaneros. Al abrir la valija encontraron nada menos que 300 prendas de bebé de origen extranjero. Dada la cantidad, se presume que la mercadería tendría fines comerciales.

El personal de la Aduana secuestró los productos por tratarse de una transgresión al artículo 977 del Código Aduanero. La ropa tiene un valor de USD 1.800 —6 veces la franquicia admitida para ingresos por vía aérea— por lo cual la multa por la infracción podría ascender a USD 5.400.

No fue la única infracción detectada en ese vuelo: otro control no intrusivo del escáner aduanero, identificó que un ciudadano argentino que había dicho no tener nada para declarar intentaba entrar al país con 10 luces LED tipo vincha de uso profesional y 3 flexibles de frenos hidráulicos, ambos productos de procedencia extranjera.

La maniobra también constituye una transgresión al artículo 977 del Código Aduanero, por lo cual la mercadería, cuyo valor asciende a USD 3.060, fue incautada por la Dirección General de Aduanas. La multa por transgredir la normativa vigente podría ser de hasta USD 9.180.