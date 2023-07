El Observatorio Río de los Pájaros se reunió con la Comisión de Ambiente del Honorable Concejo Deliberante

Días pasados, el Observatorio Ambiental “Rio de los Pájaros”, se reunió la Comisión de Ambiente del Honorable Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay, a solicitud de la agrupación, con el objeto de exponer la problemática de la recientemente inaugurada Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.

En un comunicado enviado a la Redacción de 03442, señalaron que “El pedido de reunión por parte del Observatorio surge debido a los reiterados y sistemáticos incumplimientos de la operatoria de la Planta, que han dañado la integridad del proyecto. Semanas atrás, el olor fue muy intenso y nauseabundo lo que motivó la inspección del predio, en la cual se pudo observar que: los residuos no son dispuestos como corresponde, la disposición no está sectorizada en diferentes celdas, no se realiza la compactación de los residuos ni la cobertura de los mismos; total falta de tratamiento de líquidos lixiviados, tanto la bomba de drenaje como los piletones de tratamiento se encuentran fuera de servicio; la geomembrana, dispuesta para la protección del suelo y las napas de agua, se encuentra quemada en gran parte desde el 9 de diciembre 2022 (lados oeste e inferior). La operatoria dispuesta en el proyecto, a cargo de una empresa privada, se corresponde con lo estipulado para un “Relleno Sanitario”, una obra de ingeniería diseñada especialmente para disponer residuos de manera segura para el ambiente y la salud de las personas. Ante los incumplimientos constatados, el proyecto ya no cumple con los requisitos para ser denominado “Relleno sanitario” y nos encontramos, lisa y llanamente, ante un basural a cielo abierto, con todas las consecuencias para la salud y el ambiente que esto significa.

Por lo anteriormente expuesto, se solicitó la revocación del certificado de aptitud ambiental, generado por el propio municipio, y la toma de acciones inmediatas para la regularización de la operatoria de la Planta.

Por parte de la comisión de Ambiente municipal del Honorable Concejo Deliberante, se comprometieron por unanimidad a presentar una nota dirigida al departamento Ejecutivo Municipal, frente a la gravedad de la situación”.