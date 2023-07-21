DAVID ENRIQUE RICARDO NAON Q.E.P.D
FALLECIO EN C.DEL.URUGUAY EL21 DE JULIO DEL 2023.C.A.S.R.B.P
SU ESPOSA: MARIA JOSE GONZALEZ. SUS HIJOS: ANNERIS, MARIA EMILIA,DAVID SEBASTIAN. SU HIJA DE CORAZON: DEBORA NAIR VALLEJOS. SU CUÑADO, PRIMOS, CUIDADORES Y AMIGOS DE LA FAMILIA,PARTYICIPAN DE SU FALLECIMIENTO, QUE DESCANSES EN PAZ SIEMPRE TE RECORDAREMOS.
SUS RESTOS FUERON CREMADOS EL 21 DE JULIO DEL 2023 EN EL CREMATORIO SCOLAMIERI. CASA DE DUELO: 8 DE JUNIO 835, SERVICIO COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L ROCAMORA 518 TEL 425977.