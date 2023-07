Correa fue determinante en la derrota Gimnasia en el Núñez

Unión de Súnchales venció a Gimnasia de Concepción por 1 a 0, por la fecha 22 del Torneo Federal A. Se jugó en un Núñez. El tanto fue Adrián Rodríguez de penal a los 70′ minutos de juego. Pésimo y sospechoso arbitraje de Jonathan Correa. La derrota lo deja más complicado al equipo uruguayense.

Gimnasia salió en la sabatina y calurosa de sábado en busca de tres puntos que serían clave. Enfrente, un rival mediocre parecía facilitarle las cosas. Lo buscó en esa primera parte el Lobo, con Agustín García siempre como bandera, muchas veces en soledad porque Guifrrey se frenó a poco empezar con su tobillo ya a la miseria y porque, extrañamente, abusó de pelotazos a Barreto, que no es de esos 9 grandotes, todo lo contrario, sabe con la redonda, fabrica espacios, se mueve y devuelve. Pero con los pelotazos moría chocando contra los dos centrales.

García mantenía la fe arriba. Enfrente, Unión arrimaba peligro más por la inseguridad de Díaz que por merito propio. En ese contexto, el impresentable Correa comenzó a tomar protagonismo, cortando juego innecesariamente o permitiendo la falta rival como metodo de defensa. En el final, sumó minutos adicionales innecesariamente, a punto tal de jugarse 8, dos más de los que marcó primero.

En la parte final, Gimnasia mandó todo en busca del gol que se le niega, que le cuesta convertir, el que busca de maneras diferentes, equivocado o no, pero yendo. Nunca lo encontró.

Cuando todo era cero y ya nervios por doquier, Correa marca un penal que él sólo ve, a 20 del final que Rodríguez transforma en gol, el que sería de la victoria. De ahí en más, fue una estafa el arbitraje de Correa, cortándole el juego a Gimnasia siempre a metros del aérea de Unión, anuló un gol totalmente lícito que significaba el empate. En medio de estos pitazos se sucedieron jugadas dudosas y piernas fuertes, siempre sancionando para la visita.

Se fue el partido, con la victoria de Unión y el llamativo arbitraje de Correa. Esta fuera de toda discusión que Gimnasia hace tiempo no tiene un plan de juego, de camino, de búsqueda de algo sólido, eso que parece querer armar Fuentes ahora, con pibes de abajo sumando más minutos. Pero todo esto debe ser acompañado por la dirigencia, en el seno del Consejo Federal, marcando presencia, discutiendo designaciones. Sabemos, desde siempre, lo que es el Consejo. Hoy más que nunca, con una dirigencia envalentonada gracias a logros ajenos, entretenida en tonterías mundialistas bajadas desde arriba por un voto para seguir en el poder, mientras los clubes del interior se extinguen a pesar del tremendo esfuerzo de mucha gente. Ese esfuerzo que escuchó el propio Correa ya en el vestuario, consumada su tarea, por parte de una dirigenta del club, angustiada ante tanta injusticia al grito de «estamos toda la semana acá en el club para que vos vengas a hacer esto».

Ascenso del Interior, pagina histórica del fútbol, como bien marca su nombre, del Interior, publica la gran expectativa por el primer Encuentro de Dirigentes en La Rioja 2021 «en el que asistirán Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino. Llegarán dirigentes de todas las Ligas, Federaciones y Clubes del país y de todas las esferas de AFA. Además, se exhibirá la Copa del Mundo obtenida en QATAR 2022». Ahí, con la Copa de Qatar, el interior futbolero debería recordarle, al segundo sobre todo, que los clubes del interior son más que un voto, que esos votos también pueden ir para otro lado, porque no siempre las elecciones serán 38 a 38.

Que se entienda. No estamos pidiendo que cobren en favor de los equipos de nuestra ciudad. Pedimos que cobren lo que sucede, no que lo inventen en perjuicio de los nuestros. y a la dirigencia de Gimnasia, que tomé la lanza de esa dirigenta y la traslade al Consejo Federal. Tampoco compartimos como se retiró el cordobés del estadio, con la platea arrojando todo tipo de objetos contra su humanidad que, por suerte, no fue con acierto. Un final acertado para una tarde triste, con poca gente en la cancha, con tres banderas, dos de ellas dadas vueltas en señal de protesta, con el césped de la cancha pagando la enorme cantidad de partidos que se juegan ahí y sin prender las luces. Casi a oscuras, como el presente del que, otrora, fue poderoso.

El resto

El Linqueño venció 2 a 0 a Depro con tantos de Hernán Brylko y Gabriel Serrano mientras que Sportivo Las Parejas (Matías Espíndola) igualó en un tanto ante Defensores de Belgrano (Marcos Machado). La fecha se cierra el domingo desde las 15.30 con Independiente de Chivilcoy recibiendo a Sportivo Belgrano.

La que viene

Sportivo Belgrano vs. Gimnasia (el viernes); DEPRO – Sportivo Las Parejas; Defensores de Belgrano – Independiente; Unión – Douglas Haig. Libre: El Linqueño.

Síntesis

Gimnasia: Jairo Díaz; Leonel López, Jonathan Benítez, Marcos Rouzies, Jonathan Medina; Sebastián Luna, Leonardo Morales, Lucas Saucedo, Agustín Guiffrey, Agustín García y José Barreto. DT: Marcelo Fuentes.

Unión (Sunchales): Agustín Rufinetti; Matías Barrientos, Santiago Paulini, Alexis Niz, Román Barreto; José Manuel Vargas, Thiago Allassia, Alexander Ponce, Gonzalo Schonfeld; Pedro Muné y Santiago Colombatti. DT: Cristian Molins.

Gol: ST 25´Adrián Rodríguez (de penal) (CAU)

Amonestados: Jonathan Benítez, Leonardo Morales, Lucas Saucedo y Nicolás Germanier (GyE); Matías Grandis (CAU)

Cambios en Gimnasia: PT 38´Nicolás Germanier por Guiffrey; ST reinicio Francisco Borda por Barreto; 19´ Federico Iribarren por Luna; 22´Flavio Ciampichetti por García y Damián Baltoré por Saucedo. No ingresaron: Gonzalo Arce, Rafael Ríos, Cristian Romero Giraud y Sebastián Acuña.

Cambios en Unión: ST 7´Adrián Rodríguez por Colombatti; 19´Nicolás Pautasso por Vargas y Matías Grandis por Muné; 35´Gonzalo Hansen por Schonfeld. No ingresaron: Lautaro Romero, Ignacio Mena, Francisco Filippi, Facundo Farías y Valentín Cerrudo.

Árbitro: Jonathan Correa (Córdoba).