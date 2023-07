Continúa la usurpación del ferrocarril con rellenos cubriendo las vías

Desde hace más de un año se vienen llevando adelante en Concepción del Uruguay, una serie de rellenos a través de camiones privados sobre terrenos que pertenecen a Trenes Argentinos. Esta actividad atenta contra los intentos de diferentes organismos e instituciones privadas que impulsan la reactivación del transporte ferroviario en esta parte de la provincia.

Si bien una serie de denuncias hicieron que esta actividad cesara durante un tiempo, el espacio dedicado al antiguo triángulo de maniobras, utilizado por las locomotoras para cambiar de sentido, ha vuelto a ser el eje de labores de relleno que está cubriendo las vías.

En las últimas semanas se ha visto como camiones con volquetes vuelcan su contenido en este lugar, donde hay gran cantidad de basura utilizada como parte del relleno con que se está cubriendo el trazado de las vías.

El movimiento más importante estos terrenos se produjo hace más de un año sobre el tránsito pesado a la altura de calle Belgrano, justo detrás de las instalaciones de la antigua Central Caseros.

A través de un movimiento de suelo de enorme magnitud que movilizó a una gran cantidad de camiones privados, se depositó tierra y escombros sobre las vías del ferrocarril.

El enorme movimiento de suelo cubrió el triángulo de maniobras utilizado por los trenes para cambiar de sentido las locomotoras, y que, a su vez, sirve de unión entre los ramales que llegan hasta el puerto de Concepción del Uruguay desde la Estación local, y desde la línea proveniente de Concordia.

Luego de haberse consumado este hecho, se llevó adelante un trabajo de cercamiento del lugar donde se ha colocado una tranquera sobre el principal acceso.

Según se pudo establecer en aquel momento a través de una investigación realizada por el sitio Babel Digital, la fiscalía federal tenía dos denuncias sobre la ocupación y cercamiento de estos terrenos de Ferrocarriles Argentinos ubicados en la zona del puerto de Concepción del Uruguay.

Si bien no hay información oficial de ningún organismo municipal ni provincial, esta actividad no contaría con los avales de Trenes Argentinos para dejar totalmente inutilizado este espacio vital que prevé la llegada del tren hasta el puerto de Concepción del Uruguay.

El Ferroclub de Concepción del Uruguay, fue una de las primeras voces que alzó en alerta sobre esta situación sobre la que no hay ninguna comunicación oficial en caso que tal movimiento de suelo haya sido autorizado por el municipio, aún en espacios que no le serían propios.

“El Ferroclub de Concepción del Uruguay presenció esta nueva usurpación de Terrenos Ferroviarios. En esta ocasión, se avanzó de forma ilegal sobre espacios que pertenecen al Triángulo de Maniobras que tanta importancia tiene para los Ramales U28 y U7 de nuestro FCGU en la entrada al Puerto Uruguayense, sobre Calle Belgrano y el Tránsito Pesado”, señalaban entonces los integrantes del Ferroclub.

El gigantesco trabajo de relleno que se está llevando adelante daría por tierra con la intención de reactivar el ferrocarril en el tramo que une Concepción del Uruguay y Basavilbaso, que se está gestionando desde diversos sectores y que ya logró llegar hasta Basso con cargas para el puerto de Concepción del Uruguay.

La usurpación iniciada hace más de un año ahora avanza con escombros y basura.

Fuente: UNO.