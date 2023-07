Comienza la separación de residuos urbanos

La municipalidad de Concepción del Uruguay informa que comienza la separación de residuos.

La gestión integral de residuo sólido urbano está dirigida a disminuir los residuos generados que son consecuencia inevitable de las actividades humanas. Ello deriva en la preservación de la salud ;la calidad de vida de la población; la salud de los recicladores y la conservación de los recursos naturales.

Este martes próximo 18 de julio la ciudadanía que habita en la zona urbanizada deberá disponer según las dos categorías: Reciclables (limpios y secos) y No reciclables (orgánicos-húmedos). De tal manera, el recolector pasará los días martes y jueves a retirar aquellos residuos que pertenezcan exclusivamente a la primera categoría, (secos) como por ejemplo botellas, frascos , papel ,latas y vidrios logrando así que no se “mezclen” en el camión ni en la planta y sitio de disposición con las otras categorías no reciclables.

Acción ciudadana:

Es importante remarcar que en estos días, la idea es que el camión no reciba residuos de ningún otro tipo, evitando la contaminación con materiales que puedan dañarlos y/o reducir su capacidad de aprovechamiento. Los residuos reciclables recolectados en los días correspondientes llegarán a la planta de separación de residuos sólidos de nuestra ciudad, en donde serán clasificados por los trabajadores de la planta en las distintas categorías para su posterior aprovechamiento y comercialización.

Es fundamental que los reciclables se encuentren limpios y secos en la medida de lo posible, para aprovechar al máximo el potencial de reciclado, mejorando las condiciones de trabajo de las personas que trabajan en la separación y recuperación de residuos.

Asimismo, mediante esta separación en dos categorías, se busca reducir al mínimo la disposición de residuos no reciclables en la celda de disposición final del nuevo Relleno Sanitario de nuestra ciudad. Los residuos reciclables no sufren roturas ni daños en el camión recolector por compactación, debido a que el mecanismo técnico es de apilamiento pero no se «aplasta» ni rompe el residuo en materia estructural.

Zonas comprendidas

La recolección diferenciada va a comprender todos aquellos domicilios que formen parte del sistema de puerta por puerta, por lo que loteos y otras zonas que tengan recolección con contenedores no forman parte de la separación en esta primera etapa.