CLAUDIA ALEJANDRA VILLANUEVA Q.E.P.D.

FALLECIO TRAGICAMENTE EL 21 DE JULIO DEL 2023
SUS HIJOS ANDREA ALEJANDRA, MARIELA NATALIA, DAVID OSCAR Y AGUSTIN NICOLAS ALMADA, SUS HIJOS POLITICOS HECTOR PICASSO, CESAR CONTRERAS, GABRIELA PANADA, SUS HERMANOS GRACIELA, ALFREDO, MIRIAN, SANDRA VILLANUEVA, SUS NIETOS, BISNIETOS, SOBRINOS Y DEMAS FAMILIARES PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR SU FALLECIMIENTO Y SUS RESTOS SERAN CREMADOS EL LUNES 24 DE JULIO DEL 2023 A LAS 10 HS, CASA DE DUELO SAN LUIS 2024 SAN JUSTO, SERVICIO PREVISORA URUGUAY, BVAR ARAOZ Y ALMAFUERTE.