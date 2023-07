Bordet:“La salud y la educación se transforman con hechos concretos, no con promesas vacías”

“La salud y la educación se transforman con hechos concretos, no con promesas vacías”, afirmó el gobernador, Gustavo Bordet, al abrir los sobres de la licitación para construir el nuevo edificio del hospital Santa Rosa de Villaguay, e inaugurar un Centro de Desarrollo Infantil.

El gobernador, Gustavo Bordet, participó este jueves, en el centro de convenciones Papa Francisco de Villaguay, del acto de apertura de ofertas para el nuevo hospital de la ciudad, que demandará una inversión de 1.500 millones de pesos. También entregó una nueva ambulancia para el departamento, realizó aportes a instituciones locales, e inauguró un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en barrio Santa Rosa.

Estuvo acompañado por la vicegobernadora, Laura Stratta; la intendenta de Villaguay, Claudia Monjo; su par de Paraná, Adán Bahl; el senador provincial, Adrián Fuertes; y el secretario Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo.

En ese marco, el mandatario provincial subrayó que en materia de salud “hubo un cambio notable”. “Estamos terminando el hospital Bicentenario de Gualeguaychú; hemos inaugurado hospitales modulares en Santa Elena, en la granja El Potrero en Gualeguaychú, en Concordia, en paso de frontera, en Colón. También terminamos las salas de internación intermedia, de terapia y los quirófanos en el hospital de la Baxada, en Paraná; e invertimos 800 millones en obras para brindar más y mejores servicios en el Hospital San Martín de Paraná. Además, estamos construyendo 20 centros de salud nuevos, y entregamos más de 150 ambulancias en lo que va de la gestión”, enumeró el mandatario provincial.

Asimismo, Bordet remarcó que “también invertimos mucho en recursos humanos con la promulgación de la Ley de Enfermería que dignifica, valora y reconoce monetariamente el trabajo de nuestros enfermeros y enfermeras con salarios a través de acuerdos paritarios como el que cerramos hace poco con las organizaciones gremiales que permiten ganar a la inflación. Esto hace que haya un sistema de salud pública en Entre Ríos que está vigente, funcionando, trabajando y que lo seguirá haciendo».

“Cuento todo esto porque ahora que hay elecciones, quienes viven en Buenos Aires, vienen a recorrer Entre Ríos y van al hospital de la Baxada tienen que traer un ministro de la Capital Federal, como que si acá no tuviéramos una ministra y un equipo que le puso todo y transformó esta provincia. Vienen a decirles a los entrerrianos qué hay que hacer con la salud pública. Por favor, no insulten nuestra inteligencia, la inteligencia del pueblo entrerriano que sabe quién es quién y qué hace cada uno de nosotros todos los días para solucionar la salud pública”, añadió Bordet.

En esa línea, el mandatario provincial se refirió a la inauguración del CDI Santa Rosa, y recordó que “cuando el gobierno nacional anterior abandonó la construcción de los jardines que ellos mismos habían prometido nosotros nos hicimos cargo y los concluimos. Son los mismos que ahora vienen a dar cátedra sobre educación. Pero los niños y las niñas no pueden quedar a merced de simples promesas, el cuidado del futuro de la provincia necesita de equipos capacitados como el que conformamos actualmente. La salud y la educación se transforman con hechos concretos, no con promesas vacías”.



Nuevo edificio para el hospital Santa Rosa

En referencia a la construcción del nuevo edificio para el hospital Santa Rosa de Villaguay, Bordet resaltó que «es una obra por la cual trabajamos muchísimo”. “Se está financiando con fondos provinciales, hay cuatro ofertas que se han presentado y en breve se comenzará una obra que necesita Villaguay y la provincia de Entre Ríos porque por la situación geográfica Villaguay tiene una zona de influencia muy importante al estar atravesada por un corredor, como la ruta 18, que necesita tener un hospital que esté a la altura”.

“Lo hemos hecho con la convicción de que es necesario tener un hospital de vanguardia para una vasta zona”, añadió el mandatario y explicó que “esto se inscribe en un trabajo y la inversión que venimos haciendo en infraestructura para la salud pública».

Por su parte, Adán Bahl sostuvo que «la salud se defiende con hechos. Y eso es lo que viene haciendo Gustavo Bordet desde su primer mandato. El gobernador cumplió su palabra y deja presupuestada y en marcha la obra del nuevo hospital de Villaguay. Hacerla realidad, concretarla, es un compromiso que asumimos Claudia (Monjo) y yo. Porque esto es en lo que creemos, y lo venimos demostrando en cada una de nuestras gestiones. Porque estos son los hospitales donde en pandemia nos vacunamos nosotros, nuestros familiares, nuestros hijos”.

“Hay algunos que hoy se pasean por los canales de televisión criticando nuestro sistema de salud, pero cuando fueron gobierno y pudieron hacer algo, sometieron a un tremendo ajuste al sector, poniendo en riesgo incluso la provisión de medicamentos para pacientes oncológicos. Y eso no fue hace mucho, sino apenas unos años”, afirmó Bahl.

También estuvieron presentes los ministros de Economía, Hugo Ballay; de Planeamiento, Marcelo Richard; de Salud, Sonia Velázquez, y de Desarrollo Social, Marisa Paira; la titular de Vialidad provincial, Alicia Benítez; la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila; el intendente San Salvador Lucas Larrarte; y los legisladores provinciales Adrián Fuertes y Juan Cosso.

Agradecimiento de la ciudad

Al hacer uso de la palabra, la intendenta Monjo, destacó: «Como ciudad de Villaguay es un día realmente histórico porque la apertura de sobres para la construcción de nuestro nuevo hospital es motivo de muchísima satisfacción» y acotó que «es un paso muy importante en una gestión que se viene dando desde hace muchísimo tiempo».

Luego destacó la decisión política del gobernador, Gustavo Bordet, de dar inicio a la obra y expresó un agradecimiento porque «para la salud pública de nuestra ciudad y de nuestra región es muy importante».

Palabra cumplida

Al dirigir unas palabras, el senador provincial, Adrián Fuertes, expresó su agradecimiento a todos los funcionarios con «los cuales hace mucho tiempo venimos trabajando en este sueño». Luego recordó que el actual hospital «fue inaugurado por el general Perón y por Ramón Carrillo y al próximo lo están haciendo un Presidente y un gobernador peronista. 70 años después vuelve el peronismo a esta ciudad a traer justicia social», enfatizó, al tiempo que mencionó numerosas obras ejecutadas por el gobierno en esa ciudad.

«El centro de Entre Ríos está lleno de obras», sostuvo y resaltó que “este proyecto que implica un nuevo hospital pero también implica que en el viejo hospital vamos a consolidar el perfil de ciudad universitaria del centro de Entre Ríos en nuestra querida Villaguay». Paso seguido indicó que fue el gobernador, Gustavo Bordet, quien cumplió con su palabra de dar inicio a la obra y acotó que se trata de la «mejor gestión de la historia».



“El cuidado de nuestros niños y niñas”

En la ocasión, las autoridades inauguraron el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Santa Rosa, de Villaguay, que demandó una inversión de 36.744.838 pesos y fue ejecutada por la Cooperativa de Trabajo El Futuro. Dichos trabajos fueron acordados con el Ministerio de Obras Públicas de Nación.

En ese sentido, Claudia Monjo sostuvo que «es un logro que hemos tenido también de la mano del gobierno nacional, porque se hizo a través del Ministerio de Obra Pública, así que nuestro agradecimiento por esta obra que posibilita tener a nuestros gurises en un lugar con las condiciones que se necesitan».

«Nos debemos al cuidado de nuestros niños y tenemos que arrancar desde muy chiquitos, no sólo en lo que tiene que ver con la educación, sino también con el lugar, con el entorno, en que ellos se desarrollan», resaltó.

Por su parte, Bahl añadió que “la educación de calidad comienza en los primeros años de vida. Por eso celebramos el enorme esfuerzo en materia de inversión que nuestro gobernador viene haciendo en los espacios de primera infancia. Lo vemos en toda la provincia, tanto el área urbana como rural. Hacer más y mejores escuelas es priorizar a los gurises. Ese es el compromiso que asumimos. Entre todos, vamos por más educación para Entre Ríos”.



Entregas de aportes

En el acto se entregó una ambulancia 4×4 para el hospital local. Se trata de un vehículo apto para el traslado de pacientes estables en terrenos rurales. Cuenta con dos sectores bien diferenciado: la cabina de conducción y el compartimento sanitario que posee silla especial para médico tratante y un sector para acompañantes o paciente adicional.

También se entregaron computadoras all in one en el marco del proyecto de Salud Digital. El fin es la realización de acciones inherentes a la implementación de la Historia Clínica Digital y su circuito en el hospital para garantizar el derecho a la salud de la comunidad.

Además se entregaron las llaves de una motoniveladora, por parte de Vialidad provincial.

En el marco del programa Poder Popular, que apoya económicamente proyectos presentados por organizaciones sociales de la provincia que tengan como fin fortalecer el accionar solidario en el territorio, se procedió a entregar aportes a los grupos Asociativo Renacer, Asociativo Comparsa Clara Vera, de Villa Clara; Asociativo Amigos de la Biblioteca Municipal Villa Clara y Asociación Educativa para Personas con Discapacidad (AS.ED.I.P.P.D) por un total de 797.000 pesos.

Por el programa Entre Ríos Deportes se entregaron aportes a Ana Margarita Widecker para solventar gastos de la participación en la Maratón de Santiago de Chile 2023 (Villaguay) y a Débora Dionicius para afrontar gastos de la práctica y competencia Deportiva del Boxeo (Villaguay) por un total de 450.000 pesos.

Además se entregaron aportes por 24.815.765 pesos al municipio de Villaguay, a las comunas de Jubileo e Ingeniero Sajaroff y a la Escuela de Gestión Privada N°7 Dr. Luis Guido.

El nuevo hospital

El proyecto arquitectónico propone brindar infraestructura adecuada y servicios de atención integral que satisfaga la necesidad de la población. Se emplazará en un sector perteneciente al actual hospital Santa Rosa, con frente sobre calle Belgrano y circundado por calle Héroes de Malvinas.

El edificio contará con una superficie cubierta de 3.375,33 m2, distribuidos en planta baja, donde: se ubicarán los siguientes sectores y servicios: acceso principal, espera y distribución, ingreso vehicular a emergencias, ingreso peatonal a Guardia para adultos y Pediátrica, servicio social y administración, laboratorio de análisis clínicos, servicio de diagnóstico por imágenes, anatomía patológica y morgue, sala de máquinas y talleres, depósito de residuos.