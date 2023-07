Bordet: «desde el primer momento encontramos en Sergio Massa un aliado para Entre Ríos”

El gobernador Gustavo Bordet afirmó que «desde el primer momento encontramos en Sergio Massa un aliado para Entre Ríos”, y destacó el rol del ministro de Economía en obras claves para la provincia. Fue durante la inauguración de 500 viviendas en Paraná, junto al intendente Adán Bahl.

Durante su discurso, el mandatario provincial recordó las gestiones de Massa para distintas obras de infraestructura que están en construcción en la provincia. También valoró el anuncio realizado por el ministro de Economía para construir la planta de tratamiento de residuos cloacales de Paraná y el gran Paraná.

El acto fue presidido por Bordet, Massa, Bahl y el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Santiago Maggiotti. Participaron también el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca nacional, Juan José Bahillo; y el titular de Aduanas, Guillermo Michel.

En referencia a la construcción de viviendas, Bordet resaltó que con el gobierno nacional anterior «automáticamente se paralizaron todos los programas de vivienda que había en Argentina», y resaltó que “los que hoy profetizan y dan clases de cómo resolver los problemas de esta provincia y del país, son los mismos que a muchos ciudadanos y ciudadanas les dijeron que no había construcción de viviendas”.

“Quizás porque ahora hay elecciones, vienen a prometer lo que no quisieron, no supieron y no pudieron hacer”, lanzó Bordet.

Luego explicó que, dado el vaciamiento de la política habitacional del gobierno nacional anterior, “empezamos a construir viviendas con fondos provinciales”. “Y lo hicimos en todo el territorio de Entre Ríos: en las grandes ciudades, en la capital pero también en los municipios más pequeños, en las comunas y en las juntas de gobierno. Llegamos a todos los lugares de Entre Ríos con soluciones habitacionales».

Bordet relató que con la llegada de Alberto Fernández a la Presidencia se retomó la construcción de las 500 viviendas de Paraná, y valoró el rol del ministro de Economía, Sergio Massa. “Por eso la alegría de estar compartiendo algo que es trascendental en la vida de cada uno de ustedes, que es tener el techo propio”, sostuvo en referencia a las familias presentes.

«Desde el primer momento de gestión encontramos en Sergio Massa un aliado para Entre Ríos», subrayó el gobernador. Recordó las gestiones ante el entonces presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, «para incluir en el presupuesto una obra trascendental para Paraná, Oro Verde, Colonia Avellaneda y San Benito, como es el acueducto metropolitano”. “Ese acueducto hoy está en marcha y lo va a inaugurar Adán Bahl en los años que vienen”, puntualizó.

“Creo que el camino está marcado y hay que ir en ese sentido. Hay que trabajar más para Entre Ríos, pensando en nuestra provincia y en nuestra gente. Para eso hay que conocer, vivir, querer, tener arraigo en la provincia; y que quien desempeñe una función de gobernador lo haga para gobernar, y no para irse a un cargo político más adelante en Buenos Aires”, remarcó el mandatario.

También estuvieron presentes, la intendenta de Villaguay, Claudia Monjo; las ministras de Salud, Sonia Velázquez, y de Gobierno, Rosario Romero, los ministros de Economía, Hugo Ballay, y de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Marcelo Richard; la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila; junto a legisladores y legisladoras provinciales y nacionales e intendentas e intendentes de otras localidades entrerrianas.

Construir igualdad de oportunidades

Por su parte, el ministro Massa destacó que los entrerrianos “son parte del corazón productivo de la Argentina” y, en referencia a la entrega de viviendas, resaltó el “rol del Estado a la hora de construir igualdad de oportunidades”. “Cuando hay quienes hablan de ajuste, de eliminar el Estado en todas esas funciones, lo que están planteando es quitar igualdad de oportunidades para todos y todas las argentinos”, advirtió.

“Hoy es un día en que se ve claramente el rol del Estado, en que queda claro que el Estado tiene una tarea que es lo que hicieron Gustavo (Bordet) y Beto (Bahl) acá: invertir bien la plata que pagan en impuestos los entrerrianos para que aquellos que no tenían su casa y no tenían qué dejarle a sus hijos, hoy puedan mirarlos a los ojos sabiendo que tienen techo y futuro. Porque en definitiva, el derecho al trabajo y el derecho a la vivienda son como el derecho a la educación: igualadores sociales”, detalló.

“Creo que esa combinación entre el trabajo con el interior y la convivencia en Paraná y Concordia como grandes capitales de Entre Ríos, es una tarea que Gustavo viene haciendo de manera fantástica y estoy seguro que, como quieren más para Entre Ríos, Beto (Bahl) lo va a hacer igual o mejor que Gustavo. Y no nos vamos a poner celosos, al contrario, si lo hace mejor vamos a ser felices, porque significa que tuvo mejores condiciones”, subrayó el ministro de Economía.

Un nuevo compromiso

Por otra parte, el ministro de Economía recordó que “cada vez que vine me sacaron un compromiso cuando no era para los productores, era para ampliación de un parque industrial; cuando no era por el acueducto, más fondos para la universidad; y también algún reconocimiento internacional para la provincia”, y contó que también “hoy me volvieron a sacar otro compromiso”, esto es: la construcción de la planta de tratamiento cloacal de Paraná y el Gran Paraná.

“Sé que se las habían prometido allá por el 2016, como tantas otras cosas que no les cumplieron, pero vamos a iniciar el trámite para construir la planta de tratamiento cloacal de Paraná y el Gran Paraná. Porque cuidar el medio ambiente es cuidar el lugar en el que vivimos y así como con un Estado presente o con una vivienda le dejamos un mejor futuro a nuestros hijos, cuidando el lugar en el que vivimos también”, concluyó Massa.

En tanto, el intendente de Paraná, Adán Bahl, felicitó a “las 500 familias paranaenses que hoy acceden a su vivienda. Es una enorme alegría verlos hacer realidad este sueño”.

En esa línea, Bahl sostuvo que “la casa propia es más que un sueño a cumplir, es sobre todo un derecho. Quizás el derecho más inclusivo que supimos conquistar los argentinos. Porque con un techo sobre la cabeza uno comienza a proyectar el futuro. Y los derechos se garantizan con acciones. Con políticas. Y tomar esas decisiones, ponerlas en marcha, es lo que distingue a un buen de un mal gobierno”.

El presidente municipal de Paraná recordó también que el gobierno nacional anterior paralizó “las 426 viviendas del Procrear que están acá enfrente y que ya estaban listas para entregar, pero no se entregaron porque no era prioridad que las familias tuvieran su techo”.

No obstante, “apenas su gobierno asumió, ministro Massa, no sólo se entregaron esas 426, sino que se licitó la construcción de 312 viviendas más en el mismo lugar”. Además, “mientras se le recortaban fondos a las provincias nuestro gobernador no dudó un segundo en fortalecer los planes de vivienda provinciales para que los entrerrianos podamos seguir accediendo a ese derecho. Y estas 500 viviendas del IAPV que hoy estamos entregando son producto de eso. Es un gobierno que se preocupa por el bienestar de la gente y que lo respalda con hechos”.

Seguidamente, Bahl remarcó que “en Paraná, no sólo les agradecemos al gobierno nacional y provincial por la política de vivienda. El acompañamiento de Nación y de Provincia es lo que también nos permitió transformar la ciudad. Años de desinversión comenzaron a revertirse desde 2019. Obras muy necesarias, que están por fuera de cualquier presupuesto municipal, pero que gracias a que hay un gobierno provincial y uno nacional a los que les importa el interior y nos abren las puertas a todos los intendentes, sin importar el color político, las podemos concretar”.

“Nos tomamos en serio la responsabilidad de mejorarle la vida a la gente, que es para lo que nos pusieron en este lugar. Por eso, ministro Massa, gobernador Bordet, yo les quiero agradecer. Gracias por permitirnos cumplir el sueño de nuestros vecinos. Gracias por ayudarnos a transformar Paraná en una ciudad de producción y trabajo”, finalizó Bahl.

Las unidades están ubicadas entre las calles Juan Báez, Selva de Montiel y Calle Pública. Fueron construidas por la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Caballi S.A – Szczech S.A, con una inversión de 2.998.038.076 pesos.

El conjunto habitacional se compone de 500 viviendas que se dividen en 450 viviendas para libre demanda y 50 viviendas para el cupo de discapacidad (25 de ellas con adaptación para discapacidad motriz).

El predio cuenta con espacios que serán cedidos al municipio, incluyendo la manzana donde se encuentra la planta de tratamiento de líquidos cloacales, lote en el que se ubica el tanque de agua elevado con la cisterna y plazas para espacio verde.