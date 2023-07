Alarma en la madrugada de Concepción del Uruguay

Este jueves por la mañana, se vinieron recibiendo varios llamados de los lectores de 03442, consultando sobre el sonar de alarmas que se registraran durante la madrugada, que en muchos casos generaron preocupación.

El sonido de estas se produjo cerca de las 5 de la madrugada, en la zona portuaria, más concretamente sobre los depósitos de combustibles de la empresa YPF.

“Me despertó el sonido y me asuste. Después no oí mas nada y me tranquilicé”, dijo una señora en su mensaje.

Por otro lado un vecino dijo “Cuando comenzó a sonar me imaginé lo peor. Esa sirena se escuchó cuando hubo simulacros, pero a esa hora verdaderamente nos sorprendió, pero después no escuchamos a los bomberos, así que nos calmamos”.

En el transcurso de la mañana, 03442 averiguó que fue lo ocurrido, y si bien no hubo información oficial de la petrolera, se supo que se trató de una falla en uno de los tableros eléctricos producto de la humedad, lo que fue solucionado en pocos minutos.

Nada que temer, solo fue una falsa alarma!!!!