A 40 días de las PASO: Lauritto realizó una Reunión Organizativa de Campaña

José Eduardo Lauritto, Precandidato a Intendente de Concepción del Uruguay por la LISTA 202, encabezó una reunión organizativa de campaña, a 40 días de las elecciones PASO del 13 de Agosto. Acompañado de Martín Oliva, Lauritto agradeció a Rossana Sosa Zitto por sumarse a la fórmula como vice y destacó el acompañamiento de jóvenes, vecinos, dirigentes y militantes.

Martín Oliva, precandidato a Senador por el Departamento Uruguay dio la bienvenida en el encuentro agradeciendo el acompañamiento e invitó a redoblar el compromiso del trabajo que viene: “Hicimos muchas cosas, pero eso no es suficiente, tenemos que caminar casa por casa, calle por calle, para contarles a todos y todas lo que hicimos y lo que queremos hacer. Debemos mirarnos a los ojos y decirles que podemos continuar con el crecimiento de la ciudad y el departamento Uruguay”.

A su turno, para dar cierre a la reunión organizativa, Lauritto expresó: “Estoy asumiendo una gran responsabilidad”, y agregó: “Gracias por permitirme representar a compañeros y compañeras que todos los días nos abren sus puertas, organizan reuniones y nos acercan con los vecinos. Gracias a las compañeras y compañeros que podrían armar una propuesta propia, pero han decidido construir esta fuerza dentro de un mismo espacio y estar todos juntos. Gracias a Rossana Sosa Zitto por aceptar acompañarme en este desafío, ella es vicerrectora de UADER y aún en ese cargo de tanta relevancia, decidió que tiene más para dar por la ciudad y sus vecinos”.

También Lauritto dedicó un párrafo especialmente para los trabajadores. “Quiero dar un significativo agradecimiento a los compañeros y compañeras que tienen que ver con el espacio del trabajo y el trabajador. Recuperar la figura del trabajo y el trabajador es el desafío que viene, ese es el camino”.

Lauritto expresó que “sin dudas será una elección difícil, pero viendo esta respuesta de vecinos y vecinas, de compañeros y compañeras. ¿Ustedes creen que no nos tenemos que tener confianza? El futuro de la ciudad está acá, con dirigentes que saben que comprometerse es poner el cuerpo, y que poner el cuerpo puede significar ganar o perder, pero nunca abandonar”.

Por otra parte, el candidato a intendente resaltó la importancia de tener confianza por lo realizado pero también asumiendo los nuevos desafíos: “Sabemos que podemos ganar, porque podemos explicar lo que hicimos, cuando otros no pueden hacerlo. Pero también tenemos que tener la inteligencia de escuchar para saber lo que nos está pidiendo o preguntando la gente. Esas preguntas y esas respuestas serán la clave de esta campaña”.

Y finalizó arengando: “A todos los compañeros y compañeras, muchas gracias. No hay ningún cargo que uno pueda llevar con más orgullo que el de poder representar a sus convecinos. Por eso muchas gracias por acompañarme en esta nueva candidatura”.