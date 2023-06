Se realizó un emotivo acto por el Día del Bombero Voluntario en Villa del Rosario

Fue en la noche del pasado viernes, en el cuartel de Bomberos Voluntarios de la localidad. Se tomó juramento al personal del cuerpo activo, y se entregaron medallas a los aspirantes a bomberos y una placa recordatoria a familiares de Ezequiel Albiero, quien fuera segundo jefe del cuerpo activo. Luego del acto, se realizó la tradicional caravana por las calles de la ciudad.

En la noche del pasado viernes, a las 19 horas, se llevó a cabo en Villa del Rosario un emotivo acto por el Día Nacional del Bombero Voluntario, que todos los años se conmemora el 2 de junio. El mismo fue encabezado por el presidente de la Asociación Bomberos Voluntarios, Franco Panozzo, y contó con la participación de la intendente Vanina Perini; el viceintendente, Martín Rigoni; miembros de la comisión directiva de BB.VV.; y el jefe del cuerpo activo, Pedro Cristaldo. También estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Diego Cortiana; demás integrantes del Gabinete municipal, concejales; autoridades policiales; integrantes del cuerpo activo, aspirantes a bomberos y público en general.

Para dar inicio, se dio lectura a una breve reseña de la fecha conmemorativa y, luego, se entonaron las estrofas del Himno Nacional. Seguidamente, el titular de Bomberos Voluntarios, Franco Panozzo, realizó la toma de juramento y entrega de medallas recordatorias al jefe del cuerpo activo, Pedro Cristaldo, y al resto del personal bomberil: Antonio Valdez, Sonia Garay y Mario Díaz.

A continuación, integrantes de la comisión directiva de la entidad llevaron a cabo la entrega de medallas a aspirantes a bomberos. Asimismo, se entregaron placas de reconocimiento a Pedro Cristaldo, al presidente saliente de la Asociación, José María Martino, y a familiares de Ezequiel Albiero, quien fuera segundo jefe del cuerpo activo y falleció hace un tiempo atrás. Por su parte, la intendente Perini, junto a su equipo de trabajo, obsequiaron presentes a los bomberos en reconocimiento a su gran labor diaria.

Tras ello, se realizó un minuto de silencio en homenaje a los bomberos caídos en función y a aquellos que ya no están físicamente.

Al hacer uso de la palabra, Franco Panozzo dijo que «es un honor presidir esta institución y un placer estar en un acto sencillo y humilde, pero cargado de emociones, como el que estamos viviendo». A su vez, resaltó que «hace 15 años esto era un sueño, porque no teníamos cuartel, no había bomberos ni autobombas, y hubo gente que se movilizó para lograr ese objetivo y en estos años hemos hecho muchísimo». También sostuvo que «es muy satisfactorio cumplir los objetivos, que hoy los vemos hechos realidad, y van naciendo nuevas propuestas y conquistas».

Seguidamente, el dirigente agradeció al jefe del cuerpo activo y a todo el personal «por la responsabilidad y compromiso que tienen en el cuartel» y valoró que «es un orgullo para el pueblo de Villa del Rosario tenerte a vos Pedro y a quienes te acompañan».

Acto seguido, se dirigió a los presentes la Presidente Municipal, Vanina Perini, quien expresó que «es un orgullo estar presente hoy aquí, en primer lugar, como intendente y, en segundo lugar, como parte de esta querida institución. Quiero felicitar a quienes estuvieron y a quienes están en la comisión por el trabajo que llevan adelante, que es mucho, arduo y difícil». Además, destacó que «es complejo estar al frente de una entidad como Bomberos, pero también es muy lindo, porque uno ve los logros de nuestros bomberos, bomberas y aspirantes».

A su turno, el jefe del cuerpo activo, Pedro Cristaldo, en un emotivo discurso, recordó a su hija fallecida, que «siempre me apoyó en esta actividad y hoy me da fuerzas para seguir adelante», manifestó. Luego, agradeció a la comunidad de Villa del Rosario, a sus pares del cuartel y a la comisión directiva de la institución por el apoyo permanente recibido. «Estoy agradecido a este cuartel, porque cuando vivía en Corrientes mi deseo era ser bombero y no lo pude ser, ya que no sabía leer ni escribir. Por eso agradezco a esta entidad por abrirme las puertas y permitirme ser bombero voluntario», expresó.

Por último, el presidente saliente de BB. VV., José María Martino manifestó que «hemos pasado momentos muy buenos y otros muy tristes, pero supimos superarlos y salir adelante». Para finalizar, señaló que «estoy muy agradecido con todo el equipo de trabajo y los insto a seguir siempre para adelante».

Finalizado el acto, bomberos y dirigentes de la entidad realizaron la tradicional caravana por las calles de la localidad.