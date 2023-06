Preocupación por la usurpación de terrenos en la zona norte de Concepción del Uruguay

En la Argentina se vienen dando numerosos casos de usurpaciones de tierras y Concepción del Uruguay, no es la excepción. De un tiempo a este parte, se está registrando esta situación en la zona norte de la ciudad y los vecinos ven con preocupación que el avance es constante.

El país sufre esto, en un contexto en el cual muchos por necesidad real y otros por viveza o impunidad, se van ganando en terrenos que tienen dueños privados, considerando que si no son usados, bien pueden ser ocupados, ignorando el derecho a la propiedad de los verdaderos dueños, mientras las autoridades en algunos casos miran para otro lado.

En las últimas horas se recibió la inquietud en la Redacción de 03442, sobre la usurpación constante de los terrenos ubicados en zona de Delio Panizza, Arturo Frondizi y Acceso Uncal, junto al Barrio ATE, terrenos que serían propiedad de Jorge Satto.

“Soy vecino del tránsito pesado, en calle Arturo Frondizi, casi llegando a Uncal y estamos muy preocupados por la ocupación ilegal de los terrenos. Acá no Viena nadie a ver lo que pasa, esto está denunciado, pero la Policía no viene. Es impresionante como se está generando un asentamiento. Los vecinos llamamos, fuimos a la Fiscalía, llamamos a la Policía. La gente que ocupa los terrenos dice que hasta que el dueño no venga ellos no se van. Realmente estamos muy preocupados y con miedo. Vienen en bandadas, en moto, estacionan en los terrenos de los vecinos. No les importa nada”, dijo uno de los habitantes de la zona.

Al parecer la situación es verdaderamente seria, según pudimos saber desde 03442, el propietario ya tiene la denuncia realizada y esperaría lograr una reunión con las autoridades de la Policía.

Por otra parte, pudimos establecer que habría en medio algunos estafadores que sobran en estos casos, que estarían dividiendo con cintas loteando el sector y vendiendo las tierras.

En algunos casos han recibido motos y plata por la venta del lote, hasta estarían financiado las deudas, trascendiendo que muchos de los que ocupan los lotes estarían llegando otros asentamientos de la zona norte.