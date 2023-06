Partidos en la Liga de AVG

Este domingo habrá actividad en Gualeguaychú por la Liga de AVG en categoría sub 13 femenina y en San Salvador por la Liga Regional. Rivadavia jugará la fecha postergada en Zona «A» mientras que la Primera masculina Tricolor hará lo propio en San Salvador por la segunda fecha del certamen.

El Gimnasio de Juventud Unida de Gualeguaychú, será la sede de la tercera fecha en categoría sub 13 femenina por la Liga de AVG. Allí estarán presentes las chicas Tricolores para disputar sus encuentros correspondientes a la Zona «A», junto a Central Larroque, Dock Sud, Racing y Juventud Unida «A».

La actividad comenzará a partir de las 10 hs, el programa de encuentros será el siguiente:

10.00 hs- C. Larroque vs Juventud Unida «A»

11.00 hs- Rivadavia vs Dock Sud

12.00 hs- Racing vs Juventud Unida «A»

13.00 hs- C. Larroque vs Dock Sud

14.00 hs- Juventud Unida «A» vs Rivadavia

15.00 hs- Racing vs Dock Sud

16.00 hs- C. Larroque vs Rivadavia

17.00 hs- Racing vs C. Larroque

18.00 hs- Juventud Unida «A» vs Dock Sud

19.00 hs- Racing vs Rivadavia

Otra categoría de Rivadavia que tendrá actividad este domingo será la Primera División masculina, la cual viajará a la ciudad de San Salvador a disputar la segunda fecha del calendario 2023 de la Liga Regional del Rio Uruguay. El elenco Tricolor estará integrando la Zona «B» e irá en busca de buenos resultados que le permitan ascender a la Zona «A» en la próxima fecha, y deberá medirse ante Almirante Brown de Federacióm, Club Gualeguay de la ciudad de Villaguay, Secretaría de Deportes de Concordia y Ateneo de Federal.

Para este domingo, la sede será el Polideportivo Municipal de la ciudad de San Salvador comenzando el programa de partidos a partir de las 9 hs.

El orden de encuentros será el siguiente:

09.00- Club Gualeguay (Villaguay) vs Secretaria de Deportes (Concordia)

10.00- Alte. Brown (Federacion) vs Rivadavia

11.00- Ateneo (Federal) vs Club Gualeguay (Villaguay)

12.00- Secretaria de Deportes (Concordia) vs Rivadavia

13.00- Alte. Brown (Federacion) vs Ateneo (Federal)

14.00- Club Gualeguay (Villaguay) vs Rivadavia

15.00- Secretaria de Deportes (Concordia) vs Ateneo (Federal)

16.00- Alte. Brown (Federacion) vs Club Gualeguay (Villaguay)

17.00- Rivadavia vs Ateneo (Federal)

18.00- Alte. Brown (Federacion) vs Secretaria de Deportes (Concordia)

DERROTA EN GUALEGUAYCHÚ POR LA 2º FECHA DE LA LIGA AVG EN PRIMERA DIVISIÓN «A»

En la noche del viernes, Rivadavia disputó en cancha del Club Independiente la segunda fecha de la Liga de AVG en categoría Primera División «A». El encuentro -pactado al mejor de 5 sets-, quedó en manos del conjunto local por 3 sets a 1. Los parciales fueron de 25 a 20 el primero para Independiente, en el segundo Rivadavia igualaba el global tras imponerse 26 a 24, en el tercero el Rojo volvía a tomar la delantera al ganarlo por 25 a 21 y cerraba el encuentro tras ganar el cuarto por 25 a 16.

Resumen de la Jornada:

CLUB A INDEPENDIENTE -Gualeguaychú- (3) – (1) CLUB A RIVADAVIA -CdelU-

(25/20 – 24/26 – 25/21 – 25/16)