Otra tarde triste en el Núñez

Gimnasia y Depro igualaron sin goles en el partido correspondiente a la fecha 16 del Torneo Federal A de fútbol. Se jugó en el Núñez ante buena cantidad de público y regular arbitraje de José Sandoval. El trámite fue muy malo. Parte de la hinchada insultó a la Comisión y se produjeron algunos enfrentamientos con la Policía al termino del encuentro en el portón de acceso a la zona de plateas en el sector oeste.

La tarde terminó rodeada de golpes, innecesarios y repudiables, ahondando aún más la tristeza que provoca todo el presente del club, que parece ir a la deriva en lo que respecta al Federal A. La llegada de Fuentes como técnico levantó aires de esperanzas que lo de esta tarde de domingo encerró en un paisaje horrendo de fútbol, con la inestimable colaboración del Depro. Entre ambos armaron un juego de dos categorías más bajas, rotos en algunas pasajes por arrestos individuales. Nada más.

La primera parte arrancó con el Lobo algo mejor mientras que Depro apostaba a lo de siempre, largo pelotazo para que los puntas aguanten o Echague intente bajo la suela. Nada de eso. Las únicas emociones fueron un par de errores del debutante Díaz en el arco del Lobo, aunque luego terminó siendo uno de los puntos altos del equipo.

Eso fue todo, la parte final ahondo la chatura, la falta de ingenio, de criterio para jugar de todos. El apuro gana siempre al juego, al criterio, a juntarse con un compañero y progresar tocando, ayudado además por los planteos defensivos, achicando espacios hacia atrás. Triste presente de ambos, porque Depro es un calco del Lobo a pesar de tener un par de puntos más, viviendo en la agonía de la nada, siendo tibios protagonistas de juegos en lo que no quieren arriesgar, buscar algo mejor. La tabla no miente y seguirá así si no cambian de manera urgente.

Disturbios

La hinchada de la tribuna sur comenzó con canticos contra la Comisión del club, paró el partido en el segundo tiempo con algunos de ellos trepados al alto alambrado olímpico y arrojando bengalas. Al termino del encuentro otros tantos se trenzaron con la policía que les impidió el acceso a la zona de vestuarios, frenándolos en el portón de ingreso, momento en el que volaron algunas manos pero todo fue rápido, con un final más tranquilo. De todas maneras, el clima tenso continuara en la medida que no aparezcan las victorias y el descenso sea una clara posibilidad.

El resto

El sábado, Douglas Haig venció 2 a 1 a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo mientras que este domingo Independiente de Chivolcoy festejó un 2 a 0 ante El Linqueño, siendo empate en uno entre Unión de Sunchales y Sportivo Belgrano de San Francisco. Fecha libre para Sportivo Las Parejas.

La que viene

La fecha 17 se jugará el sábado 24 y tendrá al Lobo visitando al Linqueño (dos que no ganan hace mucho tiempo);Defensores de Belgrano-Unión de Sunchales, Depro-Douglas Haig; Sportivo Las Parejas-Independiente. Libre Sportivo Belgrano.

Posiciones

Douglas Haig 30 puntos, Sportivo Belgrano 29, Independiente 24; Sportivo Las Parejas 23; Unión (Sunchales) 18, El Linqueño 16, Depro 16; Defensores de Belgrano (Ramallo) 14, Gimnasia 10.

Síntesis

Gimnasia 0: Jairo Díaz; Jonathan Benítez, Cristian Romero Giraud, Marcos Rouzies, Jonathan Medina; Sebastián Luna, Lucas Saucedo, Sebastián Acuña, Agustín Guiffrey; Agustín García y Francisco Borda. DT: Marcelo Fuentes

Depro 0: Nicolás Sequeira; Yair Gurnel, Milton Alvez, Mario Sánchez, Maximiliano Villagrán; Enzo Serrano, Pablo Hofstetter, Johan Laureiro, Héctor Echague; Walter Pastorelli y Lautaro Robles. DT: Hernán Orcellet.

Amonestados: Jonathan Benítez (GyE), Pablo Hofstetter y Johan Laureiro (Depro).

Cambios en Gimnasia: ST 21´Javier Sotto por Borda y Leonel López por Medina; 3´ Leonardo Morales por Saucedo; 39’ José Barreto por García. No ingresaron: Damián Cebreiro, Nicolás Torres, Lautaro Willliams Navarro, Federico Iribarren y Flavio Ciampichetti.

Cambios en Depro: ST reinicio Javier Rossi por Pastorelli; 23´Ramiro Pelaitay por Robles y Guillermo Saliadarre por Johan Laureiro; 37´Lautaro Mur por Enzo Serrano; 45´Enzo Martínez por Villagrán. No ingresaron: Alejandro Higuita, Daniel Galvani, Diego Escalada, Leandro Ilari y Enzo Martínez.

Árbitro: José Darío Sandoval (Concordia)

Estadio: “Manuel y Ramón Núñez”.