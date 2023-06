La ciudad festejó su cumple con emoción y fiesta

En la mañana de este domingo 25 de junio, se iniciaron las celebraciones por el 240° Aniversario de Concepción del Uruguay. La Plaza Ramírez, declarada Lugar Histórico Nacional, fue el epicentro de algunas de las actividades que se extendieron durante todo el fin de semana, con eventos culturales, históricos y musicales. Por la tarde, más de 20 mil personas se concentraron en el multieventos para disfrutar de las bandas locales y del cierre a cargo de La Konga.

“Se levanta con historia, Concepción del Uruguay”, dice el Himno de nuestra ciudad, escrito por los hermanos Cuesta, y vaya si será acertado. Este domingo, La Histórica festejó los 240 años de su fundación, hecho que estuvo a cargo de don Tomás de Rocamora en 1783.

Siendo la Plaza Ramírez (declarada Lugar Histórico Nacional) el epicentro de las celebraciones, se llevó a cabo un emotivo acto con la presencia de la sociedad uruguayense, que acompañó en gran multitud el desfile del cual participaron numerosas instituciones educativas, culturales y sociales locales.

Allí, estuvieron presentes el Presidente Municipal, Martín Oliva; la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Viviana Sansoni; concejalas y concejales e integrantes del cuerpo legislativo; el ex intendente Juan Carlos Lucio Godoy, el secretario de Gobierno, Juan Martín Garay; el secretario general de la Intendencia del Departamento Paysandú, Fermín Farinha; el Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N°1, Dr. Pablo Seró; la directora de la Dirección Departamental de Escuelas, Ana María Díaz; el rector del Colegio del Uruguay, Ramón Cieri; la rectora de la Escuela Normal “Mariano Moreno”, Marina Cañete; el presidente del Centro Cultural Urquiza, Hugo Barreto; autoridades de las diferentes Fuerzas, universidades y diferentes establecimientos educativos, sindicales y religiosos de la sociedad uruguayense, entre otros funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal y del Concejo Deliberante.

“Seamos dignos herederos de nuestro pasado”

Además, el Presidente Municipal, Martín Oliva, dedicó unas palabras a la ocasión, enfocándose en el pasado, las proezas que se llevaron a cabo en nuestra ciudad, junto con los históricos personajes y figuras, sin dejar de lado la lucha por el futuro.

En primer lugar, Oliva recordó a nuestro fundador: “Don Tomás de Rocamora era un militar y funcionario nacido en, lo que es hoy en día, la República de Nicaragua. Él llegó a nuestras tierras con 43 años y con un objetivo fundamental, que fue fundar ciudades para poner orden y evitar conflictos entre los pobladores.

Es así que logró unificar criterios y nivelar el terreno elegido, repartir los sitios para aproximadamente un centenar de familias y proceder a la elección de las primeras autoridades comunales”.

Oliva continuó: “En solo tres días se eligió la zona para erigir las primeras construcciones, por lo que se comenzó inmediatamente con la quema de maleza y la tala de los cientos de árboles. Y con un gran esfuerzo, la tarea de limpiar la tierra y nivelar el terreno para establecer el centro de la Villa, finalmente llegó a su término. Rocamora concretó el segundo paso, delinear y amojonar los sitios, las calles y la plaza, tal y como lo hizo en Gualeguay”.

Luego, distribuyó los sitios para las familias y cada uno de los jefes de las mismas se debió comprometer a comenzar con la adecuación lo más pronto posible.

“El 25 de junio de 1783, con la conformación del Primer Cabildo y a referéndum del Virrey Vértiz, se concluyó así con el trámite destinado a sentar las ciudades, siendo comunicada en dicha fecha, y con ella, nuestra fundación”.

Asimismo, el mandatario consideró: “¿Habrá imaginado Tomás de Rocamora el papel y la importancia que cobraría la ciudad que acababa de fundar? Luego de ser el Primer Cabildo en adherir a la Primera Junta de Gobierno Patrio, el 8 de junio de 1810, nuestra ciudad pasó a tener una trascendencia especial. La población se fue formando en valores éticos que son la explicación más cabal de lo que son las bases de la idiosincrasia uruguayense, que marcó de manera profunda a la población, de hombres y mujeres, sembrando un ideario para toda la Nación. La libertad y oposición a todo autoritarismo con astucia, coraje y valentía”.

“Por estas calles, transitaron héroes a pie o a caballo, con herencia charrúa y criolla. Hubo intelectuales, soportando esfuerzos y luchas. Vecinos, no es casualidad la aparición de caudillos como Francisco Ramírez o Justo José de Urquiza, como así también, de mujeres excepcionales como Tadea Jordán, Teresa Ratto o Helena Larroque”, agregó Oliva.

Y explicó que “no es una mera coincidencia que gran parte de las decisiones de los destinos de Argentina de aquellos años, partieran desde esta tierra. No es casual que tuviéramos la presencia de Manuel Belgrano, Marcelo Torcuato de Alvear, Balcarce, Mitre o Sarmiento. Además de poseer una de las Logias Masónicas más antiguas de la Argentina, el Colegio del Uruguay donde se formaron políticos destacados como Julio Argentino Roca o Victorino De La Plaza, Arturo Frondizi, entre otros”.

De acuerdo al Presidente Municipal, desde Concepción del Uruguay y tras la figura de Urquiza, se diseñaron políticas que determinaron el rumbo de la nación. No es un hecho anecdótico que la defensa de la ciudad el 21 de noviembre de 1852, salvara el Congreso Constituyente de Santa Fe, logrando la Constitución Nacional en 1853. Es por esto que sin Concepción del Uruguay, a consideración de Oliva, no hay Santa Fe y no hay Constitución.

Aquí, además, se realizó el Pronunciamiento de Urquiza contra Rosas, o en la que el dictador Aramburu anunciara la anulación por decreto de la Constitución del 1949 en el año 1956. Tampoco es casualidad que el Palacio San José fuese escenario de la reforma constitucional de 1994; ni fue un cantar del destino que aquí haya sido la última vez que Carlos Gardel llevó adelante un show en Argentina.

“Hoy esta tierra tiene un empuje productivo, histórico, de turismo, de comercio, de cultura, con universidades y una gran población estudiantil, costaneras imponentes, y es por esto y tantas otras cosas, que somos La Histórica”, añadió Oliva.

En este sentido, aclaró que “siempre falta, y es allí donde debemos poner el acento, nuestro esfuerzo y dedicación debe estar al servicio de nuestra ciudad, avanzando la sociedad, el mercado y el Estado, para lograr un desarrollo total”.

“Celebremos, uruguayenses. Recordemos nuestro pasado, a Tomás de Rocamora, y comprometámonos a construir el futuro, seamos dignos herederos de nuestro pasado. Vale la pena, por nosotros y por todas las generaciones que están por venir y nos seguirán”, concluyó Oliva.

Al término de su discurso, el Secretario General de la Intendencia de Paysandú entregó una placa como símbolo de hermanamiento, a la vez que descubrieron junto Oliva y Godoy, una placa alusiva al 240º aniversario de la ciudad que quedará plasmada en la explanada de la Municipalidad.

Multitudinario evento

Desde antes del mediodía, ya se apreciaban las primeras filas de personas que querían ingresar al predio para poder ubicarse con tiempo y disfrutar de lo que sería, una de las fiestas multitudinarias de los últimos tiempos.

Así, Concepción del Uruguay finalizaba su día con música, una torta gigante, chocolate y los tradicionales pastelitos del Gral. Urquiza, entre otros atractivos como más de 120 expositores, patios de comida, juegos para niñas y niños y música de todos los estilos en un escenario preparado para la ocasión.

Decenas de combis y colectivos llegaron desde otras localidades para disfrutar del cierre del evento con La Konga y cantar bien fuerte el cumpleaños feliz a una de las ciudades más antiguas de la provincia de Entre Ríos.

Hasta los hermanos uruguayos cruzaron el río de los pájaros para estar presente en el evento que congregó a más de 20.000 personas. Imágenes que quedarán grabadas en la retina de quienes disfrutar de una magnífica tarde.