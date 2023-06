José Luis Walser: “Sigamos Juntos por Colón transformando la Ciudad que soñamos”

El actual intendente de la Ciudad lanzó su precandidatura para la reelección en un acto colmado de vecinos, presentando la lista de concejales y los legisladores que acompañan el espacio

El miércoles por la noche ante una gran presencia de vecinos de la Ciudad de Colón como así también de San José y la zona, se realizó el lanzamiento de la reelección de José Luis Walser a la intendencia municipal junto a los precandidatos a concejales.

Rogelio Frigerio, precandidato a Gobernador de Entre Ríos, acompañó la presentación y destacó la gestión municipal de José Luis Walser en Colón.

También estuvieron presentes los precandidatos a senador Ramiro Favre y a diputado provincial Mauro Godein por el espacio, que junto a la pre candidata a vice intendenta María Dalleves también dieron su mensaje.

“Les pido que salgamos a contagiar a los vecinos colonenses, esta transformación no se va a detener, la Comunidad eligió estar mejor, sigamos juntos por Colón” dijo José Luis Walser en el acto de lanzamiento.

“Había muchos colonenses que sabían que nos merecíamos otra ciudad, necesitábamos otra ciudad, pero no eran muchos los que creían que se podía hacer, nos decían que no, que no se podía, que 36 años de una forma de hacer gobierno no se podían cambiar, menos con vecinos comunes” afirmó José Luis Walser ante el festejo del público.

Dijo, además: “Hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer, a Colón le falta mucho, y esta transformación profunda que estamos haciendo va a seguir por todo lo que falta”.

“Sí se podía, y si lo hicimos, fuimos contagiando corazones y voluntades, nos juntamos con otros sectores políticos también, construimos una propuesta para el vecino basada en otra cosa, en escuchar al vecino, en proyectos que la ciudad no tenía y en un enorme compromiso con la ciudad y una pasión por hacer que nos ha atravesado durante toda esta gestión” sostuvo.

Colón se puso de pie, ahora va a correr

José Luis Walser adelantó, además: “Para Colón viene un tiempo de esperanza, pusimos en pie a Colón, ahora va a correr Colón, y lo vamos a hacer juntos como lo hicimos hasta ahora”.

Se refirió por otro lado a los logros de la gestión y las obras concretadas: “La históricamente prometida cuenca Salta hoy la tenemos, se está haciendo, se podía, el traslado de las lagunas, otro problema histórico de Colón, no había otro terreno, la Comunidad de Colón los compró, y ahí se está haciendo el proyecto, sí se podía hacer, había que trabajar, había que tener ganas, había que amar la Ciudad” señaló.

“Cuánto hacía que no se hacían obras con el dinero de los vecinos, ahora se hace asfalto en caliente, el caminador norte, el puerto, la plaza, nuestro parque Quirós, espacios públicos de calidad como no había en Colón”

También en la provincia

“Soñamos que esta transformación que se está haciendo en nuestra ciudad, se pueda hacer en toda la provincia, y por eso, en el crecimiento de nuestro espacio local hicimos acuerdos importantes, que hoy le van a dar a Colón un diputado y un senador, y por supuesto nuestro próximo Gobernador, Rogelio Frigerio” aseveró José Luis Walser.

“Fueron años muy duros estos que pasaron, no levantamos la cabeza, trabajamos, trabajamos, no contestamos ningún agravio y logramos cosas que nunca nadie había logrado para Colón”.

“Cada vez queda menos de la vieja política y cada vez más viene esto, la familia, los gurises, el trabajar unidos, trabajar juntos, trabajar por nuestras generaciones, nuestros abuelos”.

“Que hoy estén acá me llena el corazón, cuando arrancamos hace unos cinco años éramos poquitos con el sueño de cambiar nuestra Ciudad, claramente hoy somos muchos más, quiero agradecerle que estén acá y a mi equipo de gestión, a los concejales que están en función, a la viceintendenta y a los concejales que se la jugaron y que van a estar de ahora en adelante gobernando la Ciudad”.

Frigerio: Es ahora

El precandidato a la gobernación de la provincia, Rogelio Frigerio, dijo a los presentes: “Imagínense todo lo que hizo José y su equipo ahora alineados con la nación y la provincia, es ahora”.

“Ningún entrerriano me ha dicho que se siente condenado a vivir de esta manera, todos sienten como yo que tenemos todo para volver a brillar”.

“Empecemos a construir una historia distinta, juntos, cada uno de nosotros tiene un lugar, vayamos juntos, que no quede nadie atrás, volvamos a brillar Entre Ríos, volvamos a brillar Colón” expresó Frigerio.